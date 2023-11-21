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国家医保局曝光26家价格招采信用评价“特别严重”和“严重”失信药企

2023年11月21日08:49 来源：人民网

人民网北京11月21日电 （记者乔业琼）据国家医疗保障局官网近日消息，受国家医疗保障局委托，国家医疗保障局医药价格和招标采购指导中心汇总了2023年9月30日各省份评级为“特别严重”和“严重”失信的医药企业情况，现公告如下。

(责编：乔业琼、高雷)




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