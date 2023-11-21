捕捉呼吸道感染危重症三大信号

11月17日，国家疾控局发布的数据显示，今年10月全国丙类传染病发病数排第一的是流感。

随着各地气温持续走低，呼吸道疾病已进入高发期。流感、支原体肺炎、呼吸道疾病等词频上热搜。

呼吸道感染有哪些典型症状？如何识别以及应对呼吸道感染引发的重症和危重症？科技日报记者就此采访了有关专家。

呼吸道传染病类型并未增多

“最近大家都在谈论呼吸道疾病。讨论前至少要搞清楚3个概念：呼吸道传染病、呼吸道感染性疾病和呼吸道疾病。”北京大学第一医院呼吸和危重症医学科主任王广发教授告诉记者。

“呼吸道传染病是指通过呼吸道传播的法定传染病，如流感、新冠、肺结核等；呼吸道感染性疾病包含了呼吸道传染病，是指外来病原菌侵入呼吸系统引起感染而导致的呼吸道疾病。呼吸道疾病的范畴则更广泛，包括感染性的呼吸道疾病和非感染性的呼吸道疾病。”王广发说，“就病种而言，没有新增其他类型的呼吸道传染病，但病例数有可能较一些年份增多。”

从感染侵犯部位来看，呼吸道感染分为上呼吸道感染和下呼吸道感染。

“上呼吸道感染症状主要包括流鼻涕、打喷嚏、嗓子疼等，也可出现咳嗽、咳痰、声音嘶哑等症状；下呼吸道感染症状主要表现为咳嗽、咳痰、憋气、喘息等。上呼吸道感染和下呼吸道感染均可出现发烧、肌肉酸疼、头疼等全身症状。”王广发介绍。

出现重症或危重症应第一时间就医

感染呼吸道疾病后，出现哪些症状可能提示有重症和危重症风险呢？

对此，王广发表示，要抓住下面3种信号。

一是出现下呼吸道感染症状。比如出现肺炎、毛细支气管炎、严重的支气管炎等，这些症状可能影响肺部通气，导致缺氧，甚至引发呼吸衰竭。多数的上呼吸道感染症状较轻，但也有可能出现导致窒息的憋气、声音嘶哑等症状。

二是感染者属于重症高风险的特殊人群。通常，婴幼儿、老年人、有基础疾病的人免疫力相对较差，要密切观察这类人群感染后的状态，假如出现精神萎靡、紫绀（皮肤黏膜呈现青紫色）、呼吸困难等，可能提示有重症和危重症风险。

三是病程进展较快。一些特殊病原体引起的呼吸道感染可能更易引起危重症。比如军团菌肺炎、鼠疫等，病程进展可以非常快。

“出现重症或危重症务必第一时间去医院就诊。”王广发强调。

首先要进行常规检查，包括查体（呼吸频率、心率、血压、精神状态、肺部啰音等），查白细胞，测指脉氧饱和度，拍胸片或CT。“不是所有人都要做CT，婴幼儿、老年人、有基础疾病的人群，病情进展比较快，可能要做CT，另外，疑似有下呼吸道感染或肺炎时也可拍胸片或胸部CT。”王广发表示。

在检查结果的基础上，开展针对性治疗。“治疗重症和危重症主要包括两步：第一步是使用抗病毒或抗菌药物进行有效的抗微生物治疗。第二步是做好病情监护。如果症状加重，甚至进展为呼吸衰竭，就要进重症监护室，情况严重的可能需要使用呼吸机，甚至要用ECMO（体外膜肺氧合设备）。”王广发说。

一般不会造成肺部永久性损伤

有些人问，肺炎会带来肺部永久性损伤吗？

“这需要根据患者基本状况、病情严重程度、病原体类型、治疗是否及时、组织修复能力水平等综合来看，不能一概而论。”王广发说。

国家呼吸医学中心副研究员李辉在接受记者采访时称，肺部有自我修护能力。“肺部恢复速度与3个因素有关：一是肺病变的严重程度，肺病变严重恢复速度慢；二是患者基本状态，老年人和有基础疾病的人群恢复更慢；三是感染的病原体类型，细菌感染引起的肺炎一般1个月左右就能恢复，而一些病毒引起的肺炎可能需要2个月甚至更长时间才能完全恢复正常。”

“实际上，对绝大部分病毒性肺炎患者来说，肺部损伤可以恢复。不过，不排除少部分病毒性肺炎继发细菌感染，进而造成肺毁损，这种情况可能会影响肺脏功能。”王广发称。