我国居民环境健康素养水平大幅提升

本报北京11月20日电（记者张蕾）生态环境部20日公布的2022年中国居民环境健康素养监测结果显示，我国居民环境健康素养水平从2018年的12.5%提升至2022年的18.8%——这意味着，当前我国平均每100个15~69岁的居民中，有18人具备基本环境健康素养。4年时间，我国居民环境健康素养水平提升50.4%，超额完成《健康中国行动（2019—2030年）》提出的“2022年提升至15%及以上”的目标要求。

环境健康素养指公民认识到生态环境的价值及其对健康的影响，了解生态环境保护与健康风险防范必要知识，践行绿色健康生活方式，并具备一定保护生态环境、维护自身健康的行动能力。

监测结果显示，我国青少年环境健康素养水平提升较快。2022年，15~19岁、20~29岁、30~39岁、40~49岁、50~59岁和60~69岁居民环境健康素养水平分别为31.6%、34.2%、25.3%、14.9%、9.1%和7.8%，是2018年的3.2倍、1.9倍、1.5倍、1.3倍、1.6倍和1.5倍。在环境健康分类素养中，基本知识素养水平大幅提升但依然偏低，基本行为和技能素养水平提升缓慢。2022年，居民环境健康的基本理念、基本知识、基本行为和技能的素养水平分别为36.1%、14.1%和25.7%，是2018年的1.4倍、2.4倍和1.0倍。总体上，居民环境健康素养水平随文化程度升高呈上升趋势。

2022年年初，生态环境部印发《2022年全国居民生态环境与健康素养监测总体实施方案》，监测内容涉及环境健康的基本理念、基本知识、基本行为和技能三个方面。本次监测采取多阶段随机抽样，抽取了31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团的188个县（市、区、旗）的752个行政村/居委会15~69岁常住居民53210人作为监测对象，获得有效问卷50983份。

生态环境部有关负责人表示，下一步将逐步健全居民环境健康素养监测评估系统，持续完善国家级代表性监测网络，推动建设省级代表性监测网络。同时，依据《健康中国行动（2019—2030年）》总体部署，定期监测居民环境健康素养水平，按程序发布监测信息，促进监测结果的应用，为评价、完善素养提升行动措施提供科学依据。