人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

预防冬季呼吸道传染病，这些建议请查收

2023年11月21日08:42 来源：人民网

编者按：预防疾病千万条，自我防护第一条。随着各地陆续入冬，呼吸道疾病已进入高发季节，多种呼吸道疾病交织叠加。在日常生活中采取科学的预防方法，能够降低发生感染和传播的风险。

(责编：孙红丽、高雷)




热门点击排行榜