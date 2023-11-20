中国心梗救治日：警惕年轻心梗患者多为男性 专家给出这些预防建议

11月20日是中国心梗救治日。近年来，我国急性心肌梗死的发病率呈上升趋势。秋冬季是急性心肌梗死高发期。首都医科大学附属北京友谊医院心血管中心主任医师黄榕翀在接受人民网记者采访时表示，心梗患者多见于40岁以上的中老年人群，但近年来年轻男性患者正在逐年增多，应引起足够重视。

黄榕翀介绍，“心梗”即心肌梗死，一般指急性心肌梗死，是冠心病的一种急症。急性心肌梗死是由于冠状动脉出现急性阻塞，心肌缺乏血液供应出现坏死，继而心脏功能受损的一种威胁生命的疾病。通常急性心肌梗死由劳累、情绪激动、饱餐等各种引起心脏耗氧增加的因素诱发。

黄榕翀说，冠状动脉粥样硬化是急性心肌梗死最常见的病因，患有高血压、糖尿病、血脂异常等人群更容易发生心梗。同时，吸烟、超重或肥胖、不合理饮食、缺乏运动、情绪激动、天气变化等因素也会造成心梗的发生。另外，如直系亲属中有早发冠心病的人群，也要积极预防心梗的发生。

黄榕翀提示，有研究表明，45岁以内的心梗患者男性占95.6%。导致年轻男性心梗的高危因素中，前三名分别是吸烟、高血压、肥胖。

为什么心梗“盯上”年轻男性？黄榕翀表示，年轻女性有雌激素的保护，相对来说高血压、高血脂、高血糖的风险，以及心血管疾病的风险，要明显低于男性。所以，年轻男性要比年轻女性更要关注“三高”和心血管健康。

“心梗发作时典型症状为胸骨后或心前区剧烈的压榨性疼痛，可向左肩、左上肢放射，并持续15分钟甚至半个小时以上。同时，常伴有大汗淋漓、烦躁不安、呕吐等症状，且有一种濒死的恐怖感。”黄榕翀说。

黄榕翀还提示，心梗早期识别和诊断很重要，但更重要的是预防心梗的发生。对于心梗的预防，她建议，保持健康的生活方式，增加运动、健康饮食、控制体重、戒烟限酒等。控制可控制的危险因素，如血压、血脂、血糖、吸烟、体重、缺乏运动等，以延缓冠状动脉粥样硬化的进展，预防冠心病和心梗的发生。同时，40岁以上的人群需要针对心脏病进行相关检查，必要时可以进行颈动脉超声、超声心动图等。如检查结果发现异常，要尽快到心内科门诊就诊。