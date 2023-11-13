秋去冬来 这些疾病老人须注意

近日，在浙江省杭州市富阳区湖源乡居家养老服务中心，老人们使用健身器材锻炼身体。

新华社记者 徐 昱摄

秋去冬来，气温降低，老年人各类常见病进入高发期。这一时期老年人要注意哪些疾病？应如何做好防护？近日，中日友好医院举行“关注老年健康 预防秋冬常见疾病”专题记者会，多位专家对此进行了解答。

高血压患者要警惕脑卒中

“秋冬季节，老年人脑卒中发病率呈显著增高趋势。一是因为这个时期气温降低，低气温容易对血管产生刺激，二是因为寒冷天气时老年人血压容易出现波动，而高血压人群患脑卒中的风险会大大增加。”神经科副主任医师孙丽丽提醒，老年人出门时要注意保暖，平时要密切监测血压，一旦出现疑似脑卒中症状，要迅速前往医院就诊。

脑卒中俗称“脑中风”，是由于脑部血管病变引发脑组织损伤的一种急性脑血管病。孙丽丽介绍，脑卒中有“五高”——高发病率、高死亡率、高致残率、高复发率和高经济负担，需引起高度关注。

“脑部血管病变的位置不同会导致不同的临床表现，如言语困难、吞咽困难、饮水呛咳、口角歪斜、肢体瘫痪等。”孙丽丽提醒，当身边有人出现疑似脑卒中症状时，周围人要协助患者迅速就诊。

脑卒中如何治疗？孙丽丽介绍，脑卒中的治疗分为3个阶段：第一阶段为急救处理，医院对患者开展脑卒中超早期的静脉溶栓治疗和血管内取栓治疗；第二阶段是急性期住院治疗，医院在治疗的同时进行全面检查，找到脑卒中病因；第三个阶段是康复治疗，患者出院后仍需长期口服药物，预防脑卒中复发。

关节炎患者也要适度运动

俗话说：“人老先老腿。”骨科·关节外科主任医师王佰亮介绍，这句话指的是一种退行性病变——膝关节骨关节炎，实际是关节里的脆骨出现了老化、退化。

“秋冬气温下降，膝关节骨关节炎容易发作或加重。”王佰亮提醒，人们常说的“春捂秋冻”其实是误区，老年人要尤其注意增添衣物，给膝盖保暖。

“在50岁以上人群中，膝关节骨关节炎的患病率超过30%；在60岁以上人群中，患病率超过50%。据估算，我国有1亿以上人口罹患这种疾病。”王佰亮说，膝关节骨关节炎是人自然老化过程中的一环，患者无需过度担心，科学治疗即可。

一些患者认为，罹患关节炎意味着不能运动。这种想法是正确的吗？王佰亮表示，关节炎患者可以进行散步、慢跑、骑自行车、游泳等运动量较小、动作幅度较小的体育运动，这些运动有助于增加关节润滑液，保护关节健康。同时，患者要避免跳高、登山、远行等运动，避免过度使用或损伤关节。

在治疗方面，王佰亮介绍，病情较轻的患者可以采取非药物治疗，包括进行物理治疗、开展肌肉训练和应用辅助支具等；病情居中的患者可以采取药物治疗，如局部用药、口服用药等；病情较重的患者要进行手术治疗，根据病情选择全膝置换、部分置换或关节软骨修复等不同手术方案。

糖尿病患者秋冬谨防感冒

“随着天气转凉，与人体循环和免疫功能密切相关的糖尿病足及相关神经痛多发，严重影响患者的生命质量。”疼痛科副主任毛鹏分析，据统计，在50岁以上的糖尿病患者中，糖尿病足的发病率为8.1%，糖尿病性周围神经痛的发病率超过20%。

毛鹏介绍，糖尿病是一种慢性疾病，它可能损伤老年患者的感觉神经，导致患者的腿部、足部产生类似蚂蚁爬行的感觉并伴有感觉减退，因此患者在日常生活中要注意避免不必要的损伤。“特别是洗脚的时候，一定要注意水温，患者由于感觉能力下降，无法准确判断水温，很容易发生烫伤，家属要特别注意。”毛鹏说，建议患者平时穿白色袜子，便于家属及时观察情况，一旦发现腿部、足部损伤要及时送医处理。

在秋冬时节，糖尿病患者应如何做好保护？毛鹏建议，一要注意保暖，避免冻伤，保持足部干燥、清洁；二要预防感冒，秋冬温度下降，容易发生感冒，而感冒是导致糖尿病急性并发症的罪魁祸首；三要多晒太阳，改善血液循环；四要合理运动，老年患者每天应至少运动两次、每次30分钟，时间以中午和晚上饭后为宜，形式上可以选择一些简单、方便、易于坚持的运动，如散步、做操、打太极拳等。