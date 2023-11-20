“想让更多孩子走出无声世界”

偶然路过聋哑学校，看到孩子们打手语时飞舞的手指……因为这一幕，赵小平辞去工程监理的工作，转行成了一名语训老师。日前，北京青年报记者了解到，21年来，赵小平累计帮助了600多名听障儿童开口说话。他说，想让更多的孩子走出无声世界，融入社会。

在游戏中学习教孩子模仿动物叫声

今年53岁的赵小平是陕西宝鸡人，在30岁前，他一直做着工程监理的工作。2001年的一天，他路过一所聋哑学校，看到里面很多小孩都在用手语交流。孩子们青涩的脸庞和飞舞的手指在他的脑海中挥之不去。

就真的没有办法让这些孩子开口说话吗？办法是有的，赵小平身边就有语训老师。了解了语训老师的工作后，为了让更多孩子开口说话，赵小平毅然辞去工作，转行专门学习聋哑儿童语训康复课程，并边学习、边实践。

2002年，赵小平在宝鸡岐山县创办了语言康复中心，学生中有一个7岁的女孩让他印象深刻。据他介绍，黄婷的母亲是聋人，父亲靠打零工维持家庭开支，家里实在拿不出钱给孩子做康复，他就决定免费帮她训练。当时，经过20天的发音训练，黄婷就学会了说“爸爸”“妈妈”等简单词汇和短句。

一天下午，黄婷的父亲来到赵小平的康复中心，从门外观察着女儿的一举一动。赵小平看到了，就对正在院子里玩耍的黄婷说：“爸爸来了，快叫爸爸！”黄婷叫了一声“爸爸”就朝门口跑去。“当时她叫了特别大一声‘爸爸’就扑在她爸怀里。黄婷的父亲年纪大了，头发也白了，泪流满面地抱着孩子，很久都没回过神来。”看到这一幕，站在一旁的赵小平深受触动。

赵小平告诉北青报记者，他刚接触听障康复的那几年，国内的人工耳蜗还不普及，听障儿童需要佩戴助听器。佩戴了助听器的孩子听力水平还是和正常儿童差距很大，对声音的察觉力很微弱。赵小平教这些孩子开口说话，先从视觉开始，然后触觉，最后是残余听力。“一方面，通过孩子本身的听力来尽可能开发他对声音的辨别能力，另一方面通过触碰发声部位，让他感受声带振动的强度变化来学习发声。”

赵小平先是和小孩子们建立良好的关系，让他们信任老师，然后在平常的课堂教学外增加了一些游戏互动环节，让孩子们在游戏中学习。“学习语言是一个循序渐进的过程，教学也是。那时候，我们带着孩子们看小狗小猫，教他们‘小狗是汪汪叫，小猫是喵喵叫’，教他们模仿，让他们的学习先从生活化的内容开始。”

曾在贵州大山里挨家挨户寻找听障儿童

2005年，一位外地家长询问赵小平能否来贵州设立听障儿童康复中心，他了解到当地对此有需求，考虑了很久，下定决心来到了贵州。

刚到贵州的时候，招生成了问题。赵小平在当地残疾人联合会的帮助下，深入大山的农村挨家挨户走访，第一届也只招到了七八名学生。但他并没有因此气馁，仍旧认真地教着这些孩子们。虽然最后只有两三个孩子顺利完成康复训练，并学会了讲话，但是家长们之间的传播也帮赵小平做了广告，渐渐地，学生越来越多。

“康复中心的场地、老师配备及教学工作开展都跟幼儿园不一样，需要花费更多心思和人力。”赵小平表示，相比普通的幼儿园，康复中心收费并不高，600元包含学费和生活费，还可以免费体验20天，家长看到孩子的进步后再决定交费。

2009年底，赵小平开始筹备在黔东南州开办天使聋儿语言康复中心。过了春节，他就在黔东南的农村里挨家挨户寻找听障儿童，希望家长能让这些孩子接受康复训练。“刚开始那两年真的是最艰难的时候，当时我跑到大山里去招生都是带着病下去的，东西吃不下去肚子也痛。2011年的时候直肠穿孔，但是当时忙着跑来跑去招生，也顾不上，想着吃点药就好了。”

当时的赵小平全身心都扑在康复中心的建设上，精力和财力都紧张。他一直拖到2011年4月才看了医生，结果检查出了直肠癌。接下来一年多的时间，他在重庆的医院进行了3次手术和8次化疗。术后护理期间，他放心不下孩子们，没多久又回到了贵州。

“所幸我现在身体没有大碍了。”赵小平说。

当事人：只要身体允许就会一直教下去

18日晚，北青报记者联系到了贵州凯里的王女士，她的儿子小潘在出生六个月的时候发现有听力障碍。“我自身文化程度也不高，当时不知道该怎么办，也不清楚有康复中心这种地方。”王女士说，儿子四岁时做了人工耳蜗手术后，医院安排对接康复中心，他们遇到了赵小平。

王女士说，小潘因为年纪小，一开始不愿意去康复中心，在赵小平耐心的教导下，孩子熟悉环境后越来越喜欢去练习。回忆起儿子练习发声说话的那段时间，王女士表示，她非常感谢赵小平。“赵老师特别有耐心，孩子学了半年就能比较流利地说短句了。”

之前王女士在家给儿子训练，因为不够科学规范，效果甚微，赵小平为了加强小潘的发声和发音，晚上会把他留下来单独辅导。同时，赵小平也给王女士做了单独辅导，让小潘在家里也能不断进行强化训练。“现在孩子读二年级，和同学的交流、学习都没问题，和正常孩子一样。”王女士说，孩子现在的表现已远远超出了她的预期，“我从来没想过他能去正常的学校读书，还能适应得特别好。”

赵小平介绍，康复中心目前有23名老师，但学生数量减少了，基本稳定在八九十个左右。“越来越多家长认识到对聋儿学说话提前干预的重要性了，积极治疗的主动性更强了。以前我们这里是六七岁的大童比较多，近些年是三四岁的小龄儿童多一些。”

赵小平告诉北青报记者，他办康复中心的初衷就是想让更多的孩子走出无声世界融入社会，“只要身体允许就会一直教下去。”

据了解，21年来，赵小平一直耐心带着孩子们一点点从单音节词开始，再到后来的多音节词和简单句子，教他们一点点学会说话，学会和人交流，累计教会600多名听障儿童开口说话。转眼间，那些孩子很多都已经长大。赵小平说，接受过完整康复训练的这些孩子都很好地融入了社会。

文/本报记者 戴幼卿 实习生 谭丹宇