昼夜温差超10℃“看天穿衣”防感冒

本报讯（记者 赵婷婷）北京青年报记者从北京市气象台获悉，本周，北京气温将呈先升后降的态势，由于前期升温明显，所以降温的空间很大，一周之内最高气温的温差可能会达到11℃左右，市民一定要注意“看天穿衣”，体弱人群尤其要注意及时增添衣服，谨防感冒。

这两天，北京气温明显回升。昨天，北京天高气爽，暖阳控场，午后最高气温回升至15℃左右，比18日的11.4℃又升高了不少。灿烂的冬日暖阳下，不少人纷纷来到户外欣赏尚未落尽的秋叶，享受着周末的慵懒时光。不过，随着太阳西下，气温迅速下降，入夜后气温更是极速下落，夜间最低气温在0℃左右。一早一晚的天气仍是寒冷为主，早出晚归的市民还需注意防寒保暖，谨防感冒和心脑血管疾病的发生。

今明两天，北京依旧是以晴为主的天气，气温比上个周末略有下降，但最高气温仍能维持在13℃上下，白天还是比较适宜大家出行的。其实不只是北京，受高压脊控制，从18日至22日，我国大部分地区的气温都在回升。11月18日的升温实况显示，北方多地一片“红火”。

不过，新一股强冷空气已经就绪。中央气象台预计，11月21日至24日，强冷空气将自西向东影响我国大部地区，气温普遍下降6℃至10℃。其中，内蒙古、华北、东北地区等地的部分地区降温将超过12℃。 内蒙古中东部及东北地区还将有明显雨雪天气，辽宁大部、吉林中东部、黑龙江东南部等地将出现小雨转雨夹雪或雪，内蒙古东部、黑龙江东部、吉林东部等地的部分地区有大雪或暴雪，累计降雪量8至20毫米，新增积雪深度6至15厘米、局地15厘米以上。

具体到北京来看，本周三将迎来小雪节气，届时冷空气应景南下，北京将迎来呼啸的西北风。由于前期升温明显，所以这次降温的空间很大。11月22日，北风将达三四级，天空阴晴转换之下，虽然当天的最高气温在14℃左右，但风寒效应较为明显。23日，晴天与北风将同时登场。不过，冬日的阳光并不能缓解温度下跌的局面，23日当天最高气温将下跌至7℃左右，与前一天相比堪称“打了对折”，最低气温跌到-7℃。到了周五、周六，白天最高气温更是将跌到3℃左右，夜间最低气温将降至-5℃左右。

此外，据中央气象台介绍，20日至22日，冷空气到来之前，预计华北中南部、黄淮等地大气扩散条件转差，将有轻至中度霾。其间的夜间至早晨时段，华北、黄淮、江淮东部有能见度不足1公里的大雾。22日夜间起，受冷空气影响，上述地区雾和霾天气逐渐减弱消散。