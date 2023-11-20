家长如何做到辅导作业不“崩溃”

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我是一名小学生的家长，几乎每天都在辅导孩子写作业的过程中感到“崩溃”，孩子也非常挫败。作为家长，如何做到在辅导孩子写作业时控制好自己的情绪，不发火呢？

专家观点

史家胡同小学德育副主任吴丽梅：辅导孩子写作业时，我如何能控制自己的情绪，不发火？能问出这样问题的家长真是很好的父母了。他们已经意识到学习是孩子自己的事情，大人急也没有用，意识到情绪是自己的事，需要自己做出调整。

家长都希望自己是个满分家长，他们愿意为了孩子去付出。但家长对自己的期待越高，就可能会唤起他们的高焦虑，当孩子达不到家长的要求时，会觉得自己真是失败极了。那做多少分家长合适呢？家长们可以参考国内心理学家曾奇峰先生提出的“60分妈妈”的概念，即不必做到完美，保持适当的焦虑就是好妈妈、好家长。

为什么是适当的焦虑？当今社会快速发展，我们不可能一点都不焦虑。焦虑作为一种情绪是有存在的意义的，学生对考试有适当的焦虑能让他考试时更集中注意力；家长有适当的焦虑能让他重视家庭教育、更关注孩子的成长，愿意花费时间陪伴孩子，阅读和学习育儿知识。但是，当焦虑被无限放大就会给家长带来关于未来的恐怖想象，仿佛今天的每一步都对未来有决定性意义。特别是单一的价值取向让家长们被裹挟着将家庭教育转化为简单的“辅导作业”“上网课”“考试要拿100分”，且永无止境。于是，家长们就看不到孩子的微小进步，不相信他们有自我矫正的能力。家长们竭尽全力，恨不得把未来所有孩子可能遇到的困难挫折都提前做好预案，帮助他们规避掉痛苦。殊不知，家长做得越多、越好，孩子失去的就越多。家长把孩子该自己负责的部分揽下，孩子就学不会自己去处理生活中的挫折和应对学习上的困难。所以，60分就是好家长，给孩子基本的满足，基本的控制就可以了，爱有时候是一种克制。

怎样保持适当的焦虑呢？首先，家长们要接纳自己的情绪，意识到自己可能在某个问题上焦虑了，承认这种情绪，看看是不是想了太多太远太负面而过度焦虑。家长可以试着向别人倾诉，或者写下来，因为当我们把某种埋在心里的情绪显现出来，这种情绪就会适当缓解。其次，家长要做父母该做的事情。什么是父母该做的？《中华人民共和国家庭教育促进法》中明确指出，家庭教育是指父母或者其他监护人为促进未成年人全面健康成长，对其实施的道德品质、身体素质、生活技能、文化修养、行为习惯等方面的培育、引导和影响。这意味着作为家长，我们必须把自己从单一的学习成绩的战车上松绑，只有这样，才能看到更多样的孩子。家长们听听孩子的心里话，在孩子求助的时候帮他解解题，当他遇到困难时给一些参考意见。但是千万不要替代他，即使他没有采纳您的意见而失败，那也是他的人生。他需要通过失败、尝试、再失败、再尝试来感受掌控感，进而学习掌控自己的人生。最后，家长们要通过学习、阅读来保持自己理智的认识。

积极心理学说，我们一定要用发展的眼光来看待孩子的成长和变化，与其每天关注问题，不如试试找找例外，今天孩子的进步是什么？除了学习，他有什么性格优势？家长的情绪稳定，心情好了，家庭氛围和谐了，孩子才能有余力去发展自己，做自己。

文/本报记者 武文娟