购买“医院同款”雾化器犯了哪些禁忌

据《北京日报》报道，近日多地呼吸道疾病进入高发季节，部分家长为了方便，选择在家给孩子做雾化治疗，电商平台家用雾化器销量猛涨，有的店家近一个月卖出2万多台。为了吸引家长购买，“医院同款”成为不少商家销售家用雾化器的重要卖点。然而所谓的“医院同款”只是噱头，售价悬殊的雾化器技术参数差别很大，并非所有雾化器都能真正起到雾化治疗作用。

在不少人看来，购买“医院同款”雾化器是聪明之举。当前很多医院的呼吸内科、儿科等门诊一号难求，大量患者扎堆，看病不仅需要长时间排队，而且还增加了交叉感染风险。此外，做雾化治疗的患儿更是排长队，家长在家给孩子做雾化，既省事又省钱，因此认为，与其到医院里受罪，不如购买相同的雾化设备在家自疗。

但要看到，医院购买医用雾化器等医疗设备，要遵循一套严格的程序，尤其是设备的各种参数要达标，要定期保养与调试。监管部门在产品质量等方面盯得很紧，医院内部也有质控部门，并实施日常质量监控，这些都成为医用雾化器的质量保证。但网上销售的家用雾化器大多没有这方面的约束，商家的一句“医院同款”可信度需要打一个问号，两类产品即使看上去相似，但看不到的地方则可能大不相同。所谓的“医院同款”并不靠谱，一定程度上说，这主要是一个营销噱头罢了。

退一步讲，即使雾化器可以做到同款，但诊疗思路无法做到“同款”。患者是否需要进行雾化治疗，有没有雾化禁忌症，雾化药方和时长如何确定，雾化过程中要防范哪些不良反应，出现不良反应如何应对等，医生都得经过认真考虑，并且根据不同的患者，确定不同的方案。治病忌讳不分青红皂白地搞“一刀切”，在家雾化治疗未经医生诊疗，无论是雾化方法还是所使用的药物，都可能极不适合病情需要。

由此看来，购买“医院同款”雾化器帮助孩子在家自疗，风险不容低估。如果雾化方式不当，不仅起不到治疗作用，而且还可能导致病情加重。比如，上呼吸道致病微生物，可能经不当的雾化治疗而进入下呼吸道。雾化设备消毒不严格或多人共用，还可能导致交叉感染。雾化及所用的药物也存在禁忌症，比如，呼吸系统结核患者雾化吸入激素类药物就犯了医疗的大忌，极可能加剧患者的病情。

家用和生活类产品追求“医院同款”，已成为当下的一种风潮，其中只求形式上的相同，看不到或无视内容上的不同，也是比较普遍的现象。医用敷料、医用氧气袋等很多医用产品，都曾被开发出“同款”家用产品，甚至连呼吸机、外科矫正器材等专业化程度很高的医疗产品，也出现家用“同款”产品。“医院同款”家用雾化器，不过是这类现象的一种表现而已，商家打着“同款”的幌子赚钱，但公众应该看到两种的“不同”，不能盲目跟风。