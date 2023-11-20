潘中婷：医生不只看到“病”，更要看到“人”

采访潘中婷医生时她刚做完一台近视手术。

出生在中国台湾的80后潘中婷，在北京读书、工作已经20年了，现为北京大学国际医院眼科副主任医师，专长是屈光手术、儿童青少年近视眼防控等，出门诊、做手术是她的工作常态。“近视手术如果患者配合得好的话，1个小时可以做8-10例。”潘中婷说，现在她每周有4个手术日，1个月大约完成60-70例手术。

作为眼科医生，潘中婷似乎很喜欢自然界中丰富多彩的颜色。翻看她的朋友圈，除了与工作相关的内容外，潘中婷“晒”得最多的是自然界中“几株不知名的小花”，或是自己种植的几盆植物。

选择学医，对潘中婷来说似乎是一件必然的事。

潘中婷的父亲也是学医的。从很小的时候起，潘中婷就经常看到爸爸跟患者交流，父亲在闲暇时间也很少休闲娱乐，经常看书、钻研业务。“爸爸是以工作为乐的，他从小就跟我和弟弟说，将来一定要有一技之长，并能用一技之长帮助人。”潘中婷说，“后来我跟弟弟都学了医。”

如果说潘中婷从医是一种必然的话，那么到大陆求学工作则稍有些偶然。

高中毕业，潘中婷进入了台湾中国医药大学药学系学习。当时，潘中婷父亲一位朋友的孩子申请到了北京大学医学部读书的机会，放假返回台湾时，向潘中婷讲述了在北京念书的见闻。

这次讲述在潘中婷眼前打开了另一扇窗。跃跃欲试的她也想到北京去开阔视野。

家人十分支持她的选择。

“我非常幸运。”潘中婷说，2003年，她顺利地被北京大学医学部临床医学系录取，从2008年开始专攻眼科，并在北京大学医学部攻读硕士和博士学位。

“在北京，我得到了很多同学、老师以及前辈的帮助，他们毫不吝惜地教我很多技术，我想，最直接的回馈就是留下工作。”潘中婷说。

毕业之后，潘中婷成了北京大学国际医院的一名医生。

而留在北京让潘中婷也收获颇多。

“每次开国际会议，都能发现我们掌握的知识和医疗技术都是跟国际接轨的，”潘中婷说，而且在北京能接触到来自全国各地的更多病例，“这样，我积累的经验就更多，手术操作会更熟练，技术精进得就会更快。”

随着医术越来越娴熟，潘中婷越来越感到医生给病人的治疗不仅仅是开药、做手术，“好的医治者，不只看到‘病’，更要看到‘人’。”潘中婷说，要关注人的心灵，因此，病人找她做手术，她首先要耐心地跟病人聊一聊，虽然都是做手术“摘掉眼镜”，但是背后的故事不一样：有人是为了升学或者择业，有人是想考军校，有人是为了运动更方便，还有人是为了“终身大事”——“拍婚纱照时更好看”“为了去提亲”。

从关注“病”到关注“人”，潘中婷把更多的时间分配到科普和防控上，特别是儿童青少年近视防控。“很多家长近视防控知识掌握的比较少，如果有家长到眼科来就诊，我就会给他们科普。”潘中婷说，利用就诊时间进行科普，受众还是太有限了，她在一家互联网平台上建立了直播间，每周一次线上科普，同时也把录制好的科普视频放在其他平台上，希望有更多的人能掌握近视防控的知识。

“很高兴，我不仅像爸爸所说的掌握了一技之长，还能用这一技之长帮助更多的人。”潘中婷说，这是一种传承，也是一份快乐和收获，正如她在朋友圈写的那样：“患者恢复健康时的喜悦，是医生获得最好的回馈。满足、感动、幸福，是难以言喻的。”

弟弟也跟随潘中婷的脚步到大陆求学，现在在无锡一家医院工作。

姐弟俩都在大陆工作，北京、无锡也成了一家四口经常团聚的地方。

现在，潘中婷已经不会像初到北京“第一次看到雪人”“第一次登上长城”时那么兴奋，北京的冬天也不会让她觉得那么冷了。

每一天遇到的人、每一天经历的事慢慢累积，让潘中婷融入这座城市，北京在潘中婷心中变得越来越温暖，是那种家所特有的温暖。

“我已经走过的人生中，有一半时间是在这里度过的。”潘中婷说。

中青报·中青网记者 樊未晨 来源：中国青年报