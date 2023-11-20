纳米塑料或导致帕金森病病变

科技日报讯 （记者张梦然）纳米塑料与大脑中天然存在的一种特定蛋白质相互作用，会产生与帕金森病和某些类型痴呆症相关的变化。美国杜克大学研究人员在最新一期《科学进展》杂志上称，环境因素对人类生物学的影响推动了这一新领域的研究。

首席研究员、杜克大学医学院药理学和癌症生物学系教授安德鲁·韦斯特博士称，帕金森病被称为世界上增长最快的神经系统疾病。大量数据表明，环境因素可能在帕金森病病变中发挥着重要作用，但这些因素尚未得到确定。

处理后的塑料会以非常小的碎片积聚在水和食物中，研究表明，在大多数成年人的血液中发现了这些塑料。

研究团队发现，塑料聚苯乙烯的纳米颗粒（通常存在于一次性水杯和餐具等物品中），会吸引α-突触核蛋白的积累。而最令人惊讶的发现是，塑料和蛋白质在神经元区域（这些积累物聚集的溶酶体）之间形成的紧密结合。

塑料蛋白的积累发生在3种不同模型中，包含试管、培养神经元和患帕金森病的小鼠。研究人员表示，虽然正在密切评估微塑料和纳米塑料污染物对癌症和自身免疫性疾病的潜在影响，但在模型中观察到的它们之间的相互作用表明还需要评估纳米塑料污染物对帕金森病和痴呆症风险和进展的影响。