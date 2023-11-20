实验药物能提高胰腺癌患者生存率

科技日报讯 （记者张佳欣）美国罗切斯特大学医学中心威尔莫特癌症研究所的研究人员通过了解胰腺肿瘤迁移过程中发生的基因变化，发现了一种可以阻止这一过程的实验性药物NP137，这种药物可以治疗已经扩散到肝脏的胰腺癌。相关研究发表在新一期《细胞报告》杂志上。

为什么胰腺癌是致命的？首先，它在发育过程中很早就扩散了。在85%的患者中，癌症在确诊时已经扩散到胰腺以外。其次，胰腺癌细胞到达肝脏的过程中，会在基因上重新编程，变得更强大。结果就是，肝脏中新种植的癌细胞与胰腺原发肿瘤具有明显不同的生物学特性，能够抵抗标准治疗。

关键基因Netrin-1与胰腺癌、乳腺癌和结肠癌发生有关，研究人员首次发现，当胰腺癌细胞迁移到肝脏时，Netrin-1能够驱动致命的基因变化，他们还展示了Netrin-1基因如何激活与肝纤维化有关的肝星状细胞。

在小鼠研究中，当研究人员用抗癌药物NP137抑制Netrin-1时，癌症扩散的可能性较小，并且导致癌细胞死亡。

研究人员表示，临床试验中，可能会要求符合条件的患者在手术前服用两个周期的NP137，接受手术切除肿瘤，然后在手术后长达6个月的时间里，在化疗的同时服用更多的NP137。