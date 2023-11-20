通心络治疗心梗有了循证医学证据

科技日报讯 （记者代小佩）一项中医药随机对照临床试验研究日前登上《美国医学会杂志》，编辑部还少见地配发了述评、编者按和访谈。11月16日，在京举行的相关成果发布会上，中国生物技术发展中心副主任沈建忠称，该研究是首个登上国际四大医学期刊的中医药随机对照临床试验研究，是中医药循证医学研究的重大突破。这项研究表明，通心络可使急性心梗死亡风险降三成。

急性ST段抬高型心肌梗死（STEMI）病死率高，患者即使接受了再灌注治疗和最佳的医疗处理，仍然面临很高的院内死亡率和心血管事件复发风险。目前，全球范围内仍缺乏特异性治疗药物来解决该问题。中国通心络治疗急性心肌梗死心肌保护研究（CTS—AMI）发现，在指南推荐治疗基础上加用通心络胶囊，可显著改善STEMI患者的死亡风险。

中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼表示，该研究是心血管领域中西医结合取得的重大突破。中国工程院院士、中国医学科学院阜外医院教授高润霖称，这项研究不仅为通心络增添了坚实的循证医学证据，也为中西医结合以及用现代科学方法研究中医药提供了样本。

基于既往研究成果，中国医学科学院阜外医院教授杨跃进牵头开展CTS—AMI研究，其为“脉络学说营卫理论指导系统干预心血管事件链研究”项目子课题。研究共纳入中国124家医院发病24小时内的STEMI患者3797例，开展随机、双盲、多中心、安慰剂对照临床试验。

结果显示，通心络显著降低30天主要不良心脑血管事件（包括心源性死亡、再次心肌梗死、紧急冠脉血运重建和脑卒中）风险36%，降低心源性死亡风险30%；研究1年时通心络持续降低不良心脑血管事件发生风险36%，降低心源性死亡风险27%。

虽然研究证实了通心络治疗STEMI的临床疗效，但其活性成分和作用机制有待进一步研究。华盛顿医学院心内科教授理查德·巴赫表示，就像屠呦呦从中草药青蒿中鉴定和衍生出青蒿素为治疗疟疾提供有效药物一样，对通心络特异性活性成分进行分离和检测，进而为全世界提供能治疗STEMI的中药，将是又一个重要突破。