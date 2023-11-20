用空间技术造福人类健康

“太空环境将提供特殊极端的各类条件，支持和推进人类疾病相关的生物医学研究。”11月18日，为期3天的2023空间技术和利用（健康）国际研讨会（IPSPACE 2023）在京开幕，国际宇航科学院秘书长让-米歇尔·康坦在主论坛中表示，国际宇航科学院已经开展了助力生物医学的太空系统研究，例如通过立方体卫星助力生物医学研究在太空开展。

“武汉大学主导研制的珞珈四号是全球首颗医学遥感专用卫星，将于明年初择机发射。”中国科学院院士、中国工程院院士李德仁在会上介绍，健康卫星监测范围广，有助于研究公共疾病传播，能够对环境与人民健康进行全方位评估。

将空间技术应用于大健康领域成为IPSPACE参会专家共识，多个国际宇航机构已经开展相关探索。大会组委会介绍，会议期间将研讨空间技术在健康、教育、环保等领域的创新转化应用，探索国际合作新模式，推动经济社会可持续发展。

空间技术为健康研究提供重要数据

“截至今年10月底，全球有近9500个航天器在轨工作。”中国宇航学会副理事长、国际宇航科学院院士杨保华介绍，航天科技进入快速发展阶段，以中国为例，每百次火箭发射的完成时间从最初的36.4年缩短到现在的1.6年，而每两百个航天器发射的完成时间从最初的43.5年缩短到现在的0.9年。

与此同时，卫星载荷技术的进步使得卫星的探测精度、数据传输速度、定位能力等大幅提高。李德仁介绍，珞珈二号装载了合成孔径雷达系统，可以进行视频成像，具有成像和数据传输一体化功能。

“目前，中国空间基础设施体系基本建成，推动了卫星通讯、卫星遥感以及卫星在各不同领域的广泛应用，对经济建设和数字化建设发挥了重大作用。”国家航天局对地观测与数据中心主任赵坚表示，对地观测卫星系统已经实现了“四高三全”，即高时间分辨率、高空间分辨率、高光谱分辨率、高观测精度和全天时、全天候以及全球覆盖，可以为人类健康研究提供具有重要应用价值的数据和信息。

“俯瞰”与生命健康相关的环境信息

生态环境与人体健康息息相关，新的卫星监测手段将为疾病研究的环境诱因提供高精度、大尺度的“俯瞰”视角。李德仁表示，航天遥感具备范围广、时效性强、不受地域限制、自动化程度高的优势，可以获取粮食安全、水环境健康、气候环境特点等多层面的健康相关信息。

“通过搭载主动激光雷达等载荷，卫星可利用主动激光、高光谱、多光谱等多种测量手段，实现对大气颗粒物、污染气体、温室气体、云和气溶胶以及各类环境要素的大范围、连续动态、全天时综合监测。”赵坚表示，高精度、全体系的测量将大大提高健康相关环境状况的监测能力。

空间技术不仅可以居高临下对健康相关因素进行高、全、精的探测，还可以微型化进入身体内部实施精准定位探测。

利用遥感卫星的地理信息系统（GIS）相关技术，武汉大学相关团队建立了高精度的立体“地图”，对体内微循环空间进行精细地再现。“人体是柔性的，而地球是刚性的，因此进行人体内三维建模需要攻克很多难题。”李德仁表示，目前胶囊机器人已经实现了小体积、低功耗、低成本的改造，基于精准到毫米级别的定位能力，胶囊机器人在临床中可进行病灶的辅助诊断，当前临床试验效果令人满意。

利用空间技术服务于人民生命健康已经成为空间领域学者的共识，IPSPACE期间，各国际研究机构先后成立了国际院士联合体医学科学委员会、中国癌症预防与控制国际研究院等，以进一步推动跨学科融合创新，助力成果转化落地。

（科技日报北京11月19日电）