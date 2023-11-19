11月15日，国家卫生健康委、国家发展改革委等14部门发布《健康中国行动——心脑血管疾病防治行动实施方案(2023—2030年)》，《实施方案》提出进一步完善心脑血管疾病防治体系建设。如何让患者得到更好治疗？又如何让更多普通人能够知晓、了解健康的预防常识？《新闻1+1》本期节目，白岩松邀请首都医科大学附属北京天坛医院院长王拥军，共同关注：心脑血管疾病，怎么防，怎么治？

如何快速识别脑卒中？

专家：牢记“BE FAST”口诀

首都医科大学附属北京天坛医院院长王拥军：怎么知道你旁边的人不舒服是不是因为“脑”的问题？在到医院前我们需要掌握一些基本的识别知识。有一个基本识别叫“BE FAST”，听着非常复杂，但实际上大家记住三个动作就可以了。

①第一个动作就是看脸是不是歪，尤其是在微笑的时候，如果脸向一侧歪的话，这个可能就是中风了。

②第二个动作就是把双手平举，平举起来如果两边坚持10秒钟，有一侧出现坠落，那么掉下去的一侧就是偏瘫的一侧，这有可能就是中风了。

③第三个动作就是说话的时候可能语不灵，说话说不清楚，或者找不着词，或者听不懂别人说话，这个时候也可能是中风了。

当出现这三个动作中的任何一个动作，你就可以知道观察的人可能出现中风了，所以你的做法就是打急救电话，等救护车来，把病人尽快能够到达医院，不要在家里边寻找你认为有效的治疗方法，这个时候可能给病人带来更多的是危害。

家里有人突发“脑血管疾病” 应该怎么做？

首都医科大学附属北京天坛医院院长王拥军：第一，在家里，如果怀疑家人得了心脑血管疾病，不要自己驾车，而是第一时间拨打120。我们很多人还要等待子女下班之后才去送医院，这会耽误非常宝贵的治疗时间。第二，如果家人因为脑血管病摔到地下，不要去拖拽他，不要把他拖到沙发上或拖到床上，如果是脑出血的话，这样做很可能会使血肿扩大。第三，在家里边不要给患者去喂任何药物，也不要去喂任何水和食物。因为如果得了脑血管病之后，40%的人会有吞咽困难的情况，如果这时还给他喂食东西，误吸带来的生命威胁要大过喂药的好处。所以提醒大家只需要在家里边打120急救电话，等待急救车到现场，把病人安全转运到可救治的医院，交给医生，你的任务就完成了。

每周至少300分钟中等强度运动

可以预防心脑血管疾病

首都医科大学附属北京天坛医院院长王拥军：首先，运动肯定是可以预防心脑血管疾病发生的，国际上有非常多的研究都说明了这一点，预防心脑血管病最标准的运动，就是每周至少坚持300分钟中等强度运动。中等强度运动就包括快速散步或者慢跑这样的有氧运动。网上有很多人说不运动也能活得很长，但是对于脑血管病和心血管病，久坐不动肯定是个非常大的危险因素。如果长期不运动的话，一方面会造成血管内皮的一些障碍，也会使代谢减慢，对心脑血管病是一个非常大的负担。所以这次专家建议，还是要求我们每周至少坚持300分钟中等强度的运动。