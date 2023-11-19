正确认识肺癌，这些肺部养护误区你要知道

我国是肺癌第一大国，肺癌的发病率和死亡率均居恶性肿瘤首位，严重威胁着我国居民的健康。11月17日是国际肺癌日，记者采访了相关专家了解肺部养护的相关知识。

日常生活中要养成养肺护肺好习惯

肺的健康关系到我们生命中的每一刻呼吸。肺通过气管、咽喉、口鼻直接与外界相通，是人体的第一道生命线。

山西省晋中市榆次区中医院肺病科主任马素德介绍，近年来，肺部高发的疾病主要分为三类：第一类是肺部感染性疾病，常见的病因有肺炎、支气管炎，这类患者的症状主要表现为咳嗽、咳痰以及发热；第二类是慢性气道炎症性的疾病，常见的疾病包括慢性支气管炎、慢性阻塞性肺疾病、支气管哮喘等；第三类是肺部肿瘤患者的人数比例较之前有所增加。

“这些肺部疾病医患人群，大部分是免疫力较低和体质虚弱的人群，特别是老年人、体弱者（长期在家卧床养病）和儿童。还有就是不良嗜好的人群，比如有多年抽烟史。”马素德解释，香烟中尼古丁成分会导致人们患肺部疾病的概率增高。除此以外，有基础疾病患者，如糖尿病、恶性肿瘤等方面疾病的人群容易出现肺部疾病。

为此，马素德建议预防肺部疾病要从日常饮食、保持室内空气清新、适当的湿度等几个方面发力，在日常生活中要养成养肺护肺好习惯，平时要避免接触过敏原、加强体育锻炼，提升自身免疫力和抵抗力。

避免走入养肺护肺误区

那么，在肺部保护养生中，有哪些误区需要避免？

山西省晋城大医院呼吸与危重症医学科副主任医师陈晓丽提醒，养肺护肺要避免走入润肺误区。

陈晓丽介绍，日常生活中润肺要对症，梨、百合、薏米等润肺的食物偏寒凉，不是越多越好。对于脾胃虚弱和湿气重的人群这些食物要慎用，并且脾胃虚弱的人，不要单独食用润肺食物，要加一些中和的小柑橘和陈皮。

“我们常说肺有五怕：即怕烟草气、油烟气、脏空气、寒气、热气。”因此，陈晓丽建议，肺部养生不要走入靠大量食补药补的误区，首先要注意戒烟、保暖、适时增减衣物，改善生活方式、合理饮食、避免熬夜、心情舒畅等方面。

此外，陈晓丽还表示，很多人把“感冒”和“消炎”二者混谈，出现咳嗽、咳痰时盲目服用抗生素。事实上，出现这些症状有可能是自限性的病毒性感染，滥用抗生素会出现抗生素耐药、菌群失调等多种弊端。