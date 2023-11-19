验血可预测青少年抑郁症

据英国《新科学家》杂志网站11月16日报道，加拿大科学家在青少年的血液中发现了9种标志物，这些标志物与几个月后这些青少年出现更严重的抑郁症状有关。这一发现可能有助于识别出更容易罹患抑郁症的青少年，并为他们提供早期干预。相关结果近期在美国华盛顿举行的神经科学年会上提交。

抑郁症是世界上最常见的精神疾病，青少年尤其容易患上抑郁症。但由于缺乏客观的治疗措施，诊断和治疗这种疾病很困难。

加拿大麦吉尔大学的塞西莉亚·弗洛雷斯及其同事分析了美国62名13至18岁青少年的血液样本，其中34人被诊断为抑郁症。研究小组测量了参与者血液中各种微核糖核酸分子的数量，这些分子有助于调节基因活性。

在考虑了年龄、性别和社会经济地位等变量后，研究人员发现，与没有抑郁症的参与者相比，患有抑郁症的参与者血液中9种微核糖核酸的水平明显更高。这些微核糖核酸分子是青春期特有的，科学家已知它们在大脑发育和认知过程中发挥作用。弗洛雷斯等人还发现，采集样本9个月后，这些标志物水平的升高与参与者更严重的抑郁症状相关。

这些发现可以帮助更早地诊断青少年的抑郁症，甚至识别出容易罹患抑郁症的人群，可以更快地开始干预。此外，这些标记物还可以帮助了解青少年抑郁症期间大脑中发生的事情。