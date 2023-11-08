西门子医疗王皓：实实在在地受益于中国高水平开放

连续六年参加进博会，外企参展“元老”究竟从中受益几何？以进博会为窗口，外资企业又如何在以实际行动“捕捉”中国高水平开放带来的发展机遇？

5日，第六届中国国际进口博览会正式拉开帷幕，诸多进博“老朋友”再次携其全球重磅新品闪亮登场。作为其中之一，西门子医疗此次一举展出了全球首台光子计数CT、全球首台超强性能全身3T磁共振、全球首款量子能谱血管造影系统等二十余款“革命性”新品，数量再创新高。

当日，西门子医疗公司负责人王皓表示，参展六年，其新品展出数量不断增加的背后逻辑在于，进博会平台节省了以往新产品先审批再展示的流程，使之有机会将很多处于注册阶段甚至是研发阶段的创新技术、产品第一时间在这一“全球舞台”进行展示。

11月5日，第六届中国国际进口博览会开幕，西门子医疗携多款全球首创重磅产品亮相。中新社记者 汤彦俊 摄

不仅是进博会，在王皓看来，近年来，外企正在实实在在地受益于中国的高水平开放。“在宏观层面上，中国颁布了外商投资法，发布了一系列优化外商投资环境等的新政策；在行业领域，开设了创新医疗器械特别审批的‘绿色通道’，极大地加速了我们世界最领先的创新产品的审批流程，这无论对于企业还是患者而言，都意义非凡。”

他举例，此次展出的光子计数CT，曾在2021年第四届进博会上进行技术首展并引发关注，次年便进入创新医疗器械审批“绿色通道”，并在第五届进博会上完成了实体机的亚洲首展，今年已正式获得中国国家药品监督管理局(NMPA)批准在中国上市。当前已在京沪两所医院完成了临床评估及科研研究，此届进博会上将进一步全面展示其广泛的临床应用和科研成果。

“中国政府不断为大型医疗装备的创新与落地打开大门，也为中国市场带来了更多活力，为我们将最好的产品和服务提供给中国不同层次的医疗机构创造了市场先机。”王皓说。

11月5日，第六届进博会上，西门子医疗展示其全球首款光子计数CT。中新社记者 汤彦俊 摄

当前，除落子上海的中国总部外，西门子医疗在中国已设有6个研发和制造中心，今年5月，再次追加投资总计超过10亿元人民币，在深圳市南山区建设全新高端医疗设备研发制造基地，建成后将成为其首个“双址运营模式”下的研发制造基地。“西门子医疗在中国的未来大有可期。”王皓表示。

“进博会及中国的开放实举坚定了我们在中国市场发展的信心与决心，”王皓说，作为中国医疗体系的深度参与者，期待通过进博会进一步发挥桥梁纽带作用，凭借得天独厚的全球资源与技术优势，加强医疗领域的国际交流，实现全球共创。

在中国当下蓬勃的医药创新生态中，西门子医疗希望扮演怎样的角色？王皓表示，扎根中国多年的西门子医疗近年来一直在推行“国智创新”本土化战略，“我们正在与包括中国国家医学中心在内的最领先的医疗机构共同开展高水平科研合作，并通过在上海、北京的两大创新中心，建设开放性、产学研投医工紧密结合的创新生态圈，为医疗器械产业的中国创新添加动能。” (记者 樊中华 汤彦俊)