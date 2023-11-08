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如何防治秋冬季混合感染？6问6答

2023年11月08日09:35 来源：人民网

编者按：近日不少地区出现大风降温天气，据中央气象台网站11月7日消息，未来10天，影响我国的冷空气活跃。有网友反映，随着气温骤降，身边呼吸道疾病人群开始多起来，有些甚至同时感染多种呼吸道病原体，“混合感染”受到关注。什么是“混合感染”？哪些人群需要重点防护？

(责编：乔业琼、高雷)




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