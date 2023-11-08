身份证消磁？手机不背锅

网上有人说手机和二代身份证（以下简称身份证）放在一起会导致身份证被“消磁”，从而丧失其识别个人信息的基本功能。那么身份证究竟会不会被“消磁”呢？

身份证里面有什么？

身份证是由塑料卡片和射频识别（以下简称RFID，Radio Frequency Identification）芯片组成。塑料卡片作为身份证的外壳，是用来保护其中的芯片以及其中携带的个人信息的。RFID芯片是身份证的核心部分，用来存储和传输公民的个人信息，比如姓名、住址、照片以及指纹等。

RFID技术的原理是利用无线射频进行通信和数据传输，主要由RFID标签、RFID读写器（也称为读卡器）和背后的数据处理系统实现。RFID标签就是身份证中的芯片，RFID读写器在有RFID标签靠近时，会通过发射电磁波信号激活附近的RFID标签，并与之进行通信。之后读写器会将读取到的标签信息传输给数据处理系统，系统就会对读取的信息进行分析、存储和管理，以满足具体的应用需求。

这一技术的广泛应用可以提供更方便安全的身份验证方式，例如乘坐高铁、火车时的检票，在边境通关或办理相关业务，都可以通过读取芯片上的信息来确认个人的身份。

消磁是指物体原本具有的磁性在特定条件下被破坏或削弱的过程，这会使得物体失去原有的磁性或磁化程度降低，并导致磁条中存储的信息无法读取或损坏。然而，身份证中的RFID芯片并不属于磁性材料，因此身份证“被消磁”其实是个伪命题，并不需要为此担心。

虽然身份证的RFID芯片不会被“消磁”，但在某些情况下，身份证可能无法被正常识别。这是因为身份证的RFID芯片需要与读卡器进行非接触式通信，而读卡器只能在一定的距离范围内读取芯片的信息。

如果身份证与读卡器之间的距离太远或者有干扰物（如金属）、信号屏蔽材料等，都会导致身份证无法被识别。这并不是身份证被消磁，而是由于通信距离和干扰等因素导致无法正常读取芯片的信息。此外，如果身份证内的芯片受到损坏，也会造成无法读取信息的后果。所以使用身份证时要避免扭曲以及高温等情况，防止其中的芯片受损。

身份证中还含有感应天线，这一元件会在靠近读写器时通过无线电波的传递来完成芯片内数据的读写操作。但超强的磁场、辐射（如医院的X光机）等因素，也可能会导致线圈产生异常电荷运动，从而导致身份证在某些情况下无法被读取，但这一现象并不是消磁。

什么东西会被消磁呢？

由于身份证中的芯片材料特殊，所以不会被消磁。但还是有一些物品会被消磁的，首先是磁带、硬盘驱动器等磁性存储介质。这些设备中的磁头和磁性介质在遇到强大的磁场时容易受到影响，从而导致数据损坏或无法读取。

其次就是包括信用卡在内的银行卡等具有磁条的卡片。这些卡片上的磁条存储了关键的个人和金融信息，这些磁条在靠近强磁场的时候就会有被消磁的风险。

曾经非智能手机的扬声器中会含有磁性较大的磁铁，所以在过去银行卡会有被消磁的情况发生。但如今的智能手机，其中扬声器的喇叭很小，磁性也相对较弱，并且大多还位于手机的底部，因此基本不用担心银行卡被手机消磁。

需要注意的是，身份证和其他物品在进入安检机时可能被要求取出并通过X射线或其他检测方式进行检查，这是为了确保安全。

根据安全规定，一些物品如大容量液体、易燃物品等都不能通过安检机，磁性物品如大型磁铁、磁性玩具等也不被允许进入安检机。

安检机主要使用射线或者电磁波等技术来扫描和检测物体。当磁性物品经过安检机时，由于其具有磁性，可能会对安检机的传感器和设备产生干扰，影响安检机的正常工作。这可能导致安检机无法准确识别其他危险物品，从而降低安全性。

其次，磁性物品的强磁场可能会对安检机中的电子和磁性元件产生干扰，导致设备损坏或功能异常。为了保护安检机的正常运行并延长其使用寿命，通常会规定磁性物品不能通过安检机。

另外，磁性物品在通过安检机时也容易对其他乘客的物品产生干扰。例如，带有磁性物品的行李可能会导致其他乘客的电子设备受到影响，甚至造成损坏。

身份证为什么不会被手机“消磁”呢？

根据上面的分析，我们知道身份证和手机放在一起不会被消磁，但这其中的原因，除了身份证里的芯片不属于磁性材料外，还有两个影响因素：频率和强度。

如果两个无线电波的频率相近，或有一方无线电波的强度过大抑制了强度小的无线电波，那么它们就容易发生互相干扰，导致信号失真或者丢失。但如果两个无线电波的频率相差很大，或无线电波的强度相当，它们就不太会相互影响。

身份证和手机使用的无线电波的频率相差很大，至于强度方面，身份证的无线电波强度非常小，只能在几厘米的距离内有效。而手机使用的无线电波强度则相对较大，可以在几百米甚至几公里的距离内有效。

综上所述，身份证和手机放一起大概率不会被“消磁”，只有在以下两种情况下才有可能发生干扰：手机和身份证非常靠近，并且正好在读卡器的工作范围内，或者手机处于通话、上网等高功率状态，并且与身份证紧贴在一起时，手机发出的无线电波可能会对身份证芯片造成一定的损伤，导致身份证失效。

总之，身份证在绝大多数情况下是不用害怕和手机放在一起“被消磁”的。但是在日常生活中还是要注意身份证的使用，不要损坏其内部的芯片，防止身份证出现失灵的情况。

（文章源自数字北京科学中心）