41种药品采购成功 平均降价58%

第九批国家组织药品集中带量采购日前在上海开标，并产生拟中选结果：41种药品采购成功，拟中选产品平均降价58%。至此，国家组织药品集采已经覆盖374种药品，为患者减轻用药负担。

第九批国家药品集采共有266个产品中选，涵盖感染、肿瘤、心脑血管疾病、胃肠道疾病、精神疾病等常见病、慢性病用药，以及急抢救药、短缺药等重点药品，群众受益面进一步拓宽。

此次集采品种目录中，包含了用于治疗糖尿病的伏格列波糖、治疗胃肠道疾病的雷贝拉唑、降压药乌拉地尔、抗生素阿奇霉素、糖皮质激素地塞米松磷酸钠等百姓常用药品。同时也包括了抗肿瘤用药，如治疗乳腺癌的氟维司群等，以及5种短缺药品和急抢救药品，如用于抢救休克的多巴胺注射剂、用于催产的缩宫素注射剂等。

“从这次集采采购的品种来看，药品集采覆盖面越来越广。”上海交通大学医学院附属瑞金医院药剂科主任卞晓岚说，“这将更有利于医院用药选择，更多惠及百姓。”

此次集采品种包括口服常释剂型、颗粒剂、干混悬剂等多种剂型，其中注射剂品种占比较大。

此次集采在规则上有一个显著变化：中选药品采购周期接近4年，为国家组织药品集采以来最长的药品采购周期。

“采购周期的延长让医院有较为稳定的预期，短期内不会更换厂牌。”中国药科大学国际医药商学院教授路云说，这也有利于企业根据全国使用量等情况，制定长期发展策略，合理安排生产周期。

为防止企业“围标”“串标”，此次集采首次提出企业可组成联合体进行申报。路云说，尽管中选的企业只是关联企业当中的一家，但是联合体中的企业都可以供应共享的地区，对保证临床供应可以发挥积极作用。

在以往的企业拟中选资格规则基础上，此次集采进一步优化创新淘汰机制。“最高单位可比价/最低单位可比价”计算比值最大的前4名和最小的前2名也会被淘汰。专家认为，这一规则既有效控制了不同中选企业之间过大的价格差异，也进一步规范了企业投标行为。

截至目前，9批国家组织药品集中带量采购已经覆盖374种药品，平均降价超50%，药品虚高价格水分被持续挤压，降价成效正惠及更多患者。据新华社