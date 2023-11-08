流感进入高发期 建议积极接种疫苗

本报讯（记者 蒋若静）秋冬季是流感等呼吸道传染病的高发季节。近期本市流感活动度上升，以甲型H3N2亚型为主，冬季面临流感、肺炎支原体、新冠等多种呼吸道病原体叠加流行的风险，学校、托幼机构等集体单位出现聚集性疫情的风险增加。市疾控中心提醒市民积极接种流感疫苗，坚持多病共防，养成良好的健康习惯。

当前正是北京市接种流感疫苗的最佳时机，市疾控中心提醒广大市民积极接种流感疫苗，为自己提前建立保护屏障。有些人患流感后发生并发症的风险较高，有些人和流感高危人群接触频繁，他们都需要接种流感疫苗。

患流感后发生并发症风险较高的人群包括：6-59月龄婴幼儿；60岁以上人群；特定慢性病患者，包括慢性呼吸系统疾病、心血管疾病、肝肾功能不全、血液病、神经系统疾病、神经肌肉功能障碍、代谢性疾病（包括糖尿病）、免疫抑制疾病或免疫功能低下者；准备在流感季节怀孕的妇女。与高危人群接触频繁的人员：敬老院、疗养院和其他慢性疾病护理机构的工作人员；6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员；60 岁以上老人的家庭成员和看护人员；其他流感高危人员的家庭成员和看护人员；医务人员。

市疾控提醒，科学佩戴口罩是有效防范手段。感染者佩戴口罩可以阻挡病毒在空气中的播散，健康人群佩戴口罩能够减少病毒的吸入。出现发热、咳嗽、咽痛等呼吸道感染症状的患者外出或与其他人员接触时应佩戴口罩。需照顾有呼吸道感染症状的患者、与其同处一个房间或近距离接触时也需佩戴口罩。呼吸道传染病流行期间进入医院、诊所和其他密闭场所时，也建议佩戴口罩。

学校及托幼机构等集体单位要严格落实晨午检、因病缺勤登记和报告等制度。发现学生出现发热、咳嗽等症状时，应及时为学生佩戴口罩并与家长联系，要求及时就医，明确诊断后居家休息、积极治疗，避免参加集体活动和进入公共场所，不带病上班、上学。