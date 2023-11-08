还孩子阳光下的“课间10分钟”

下课铃响起，本应热闹的校园却如同上课时一般安静。日前，“中小学校课间圈养”现象登上热搜，引发热议。教育部相关负责人此前表示，教育部高度重视学生课间休息，明确要求不得对学生在课间及其他非教学时间的正当交流、游戏、出教室活动等言行自由设置不必要的约束。在北京，孩子们的课间10分钟能得到保障吗？学校如何保障课间安全破题“课间圈养”难题？日前，北京青年报记者走进部分小学，看看孩子们都如何安排“课间10分钟”。

“小场地 大体育”

在有限空间细分活动区域

这几日京城气温骤降，但仍挡不住孩子们课间在操场奔跑活动的热情。在海淀区北京医科大学附属小学的操场上，一群高年级的孩子依次排列，跳着长绳，另一侧，几个孩子正在扔沙包。

学校校园活动空间场地有限，如何保障孩子们课间运动、玩耍的需求？北医附小校长田国英介绍，学校的理念是“小场地 大体育”，要让孩子们在有限的空间里充分地活动起来。在一到四年级学生所在的花园路校区，学校把操场划分为跳房子、踢毽子等9个不同趣味性项目活动区域，供低年级孩子课间活动。而在高年级同学所在的牡丹园校区，则不圈定具体活动区域，充分保障孩子们活动的自主性。同时，为了让孩子们能有效利用课间10分钟，学校还给班级配备了跳绳、气排球、足球等体育器材，操场上的排球网也都架设好，方便孩子一下课就能拿球过来玩。

为了引导孩子们在课间走出教室，北医附小还会根据季节设计一些大型项目加以引导，比如秋季开展的长绳项目，老师们也参与其中为孩子们摇绳，带动更多孩子在课间走出教室来到操场参加体育锻炼。

分年龄 凭兴趣

倡导学生课间做“阳光少年”

而在位于东四七条胡同内的东四七条小学，尽管学校操场不大，但学生们的活动却十分丰富。中午12点多，结束了午休的学生们在老师的指引下分组分散到不同区域，有的在跳长绳，有的在打篮球，有的在打羽毛球，孩子们脸上都洋溢着开心的笑容。

东四七条小学一直以来倡导学生做“阳光少年”，鼓励学生课间10分钟及大课间“动起来、玩起来、乐起来”。学校党委书记、校长黄颖介绍，针对低年级学生，教师通过“童蒙养正”活动，让学生养成课间有序打水、及时如厕、享受室外阳光等好习惯。针对中高年级学生，组织学生小志愿者引导同学们做活动，同时协助教师做好课间活动组织。“在课间10分钟时间内，学生可以自由出入教室，既可以如厕打水，也可以根据自身兴趣在教室内做益智游戏，或者去操场上自行活动。”黄颖说。

此外，东四七条小学还利用“六一”儿童节等契机，做“课间游戏大比拼”主题活动，带领学生开展游戏创意活动，找到丰富课间活动的新形式、新游戏等，让学生在六年的小学生活中留下美好的课间回忆。三年级3班班主任魏文凤介绍，在课间时，她会结合学校“万花筒7+n”中“逻辑课程群”课程，引导学生课间自发参与七巧板、魔方、魔尺、九连环等益智类游戏。

勤提醒 设规则

为课间安全保驾护航

学校为何“课间圈养”，安全因素是主要原因。那么如何在保障安全的前提下把课间10分钟还给孩子？一些学校也在探索中给出了答案。

在北医附小，学校通过部门联动勤监管来尽力消除安全隐患，通过为孩子设立规则引导孩子们安全度过课间10分钟。田国英介绍，每个课间，学校都会有学生志愿者、德育老师及安全部门工作人员在课间巡视，提醒学生注意安全，对表现好的孩子会在广播时提出表扬，对不好的行为则会隐去姓名后提醒。

同时，学校也会设置一些规则，引导孩子们在课间有序运动、玩耍，避免产生安全问题。“我们在教室和楼道实行‘两禁’，即禁止跑步和说脏话，同时给低年级同学划出了专属操场，高年级同学只能走过不能在这个区域活动。哪个孩子不遵守规则，就会停他一到两天的课间趣味性活动，以此帮助孩子们树立规则意识。”田国英说。

在东四七条小学，学校在楼道内和操场上均安排了老师负责保障学生们的安全。学生张沐潇说：“我被评选为值周生，在课间会提醒同学们不要追逐打闹，要注意安全。”

文/本报记者 张月朦 刘洋