老字号迎立冬推出暖系美食

本报讯（记者 李佳）温润滋补的鸽子汤、口感鲜美的海鲜全家福饺子、热气腾腾的砂锅米线……今天是二十四节气中的立冬，北京华天旗下的同和居、同春园、鼓楼马凯餐厅、华天二友居肉饼店、华天延吉餐厅等老字号纷纷推出各类热力十足的“燃美食”，共同开启“燃冬计划”。

在立冬这天，北京人讲究吃饺子，不少老字号餐馆也顺应食俗备下特色手工水饺。在惠丰饺子楼，立冬水饺馅料丰富，猪肉、牛肉、羊肉、鱼肉、虾肉以及各类素馅一应俱全，今年立冬新推出的海鲜全家福馅饺子，包含了鲍鱼、北极贝、海参、虾肉、扇贝等食材，主打口味鲜美。据惠丰饺子楼餐厅经理许世鹏介绍，为迎接立冬，餐厅提前准备了4万多个饺子的原材料。立冬当天除了堂食饺子外，店里还准备了饺子皮、速冻手工水饺等，满足消费者自提外带的需求。

其他老字号还准备了有“自家口味”的特色水饺，比如同和居推出猪肉大葱、三鲜馅饺子；马凯餐厅推出黑白黄红四色水饺，其中黑色是墨鱼汁和面配猪肉虾仁馅，白色是猪肉大葱馅，黄色是南瓜和面配胡萝卜馅，红色是红曲粉和面配韭菜鸡蛋馅，这一盘子端上桌，颜值超高又好吃。

除了立冬饺子，不少老字号顺应时令推出了暖冬“燃美食”。华天延吉餐厅一改平日凉爽印象，推出滋补的鸽子汤。据延吉餐厅第四代技艺传承人马占岭介绍，这道汤品选用优质富硒乳鸽，加入党参、枸杞、红枣、香菇、胡萝卜，再加入清汤，上锅蒸制20分钟而成，出品的鸽子汤色泽清亮、肉质软嫩，是老年人的最爱。

八大春之首同春园的江南一锅鲜，不仅是镇店经典菜品，更是近期“销冠”，吸引不少食客慕名前来打卡；“鲁菜泰斗”同和居则别出心裁地推出开胃什锦菜，用西红柿制成酸汤加入木耳、青笋、金针菇、菜心，一下就能打开味蕾；鼓楼马凯餐厅推出滋补又解腻的酸汤羊肉；二友居推出砂锅版酸菜鱼、酸菜肥牛米线，热腾腾一小锅端上桌，瞬间点燃寒冷的冬天。