北京市三级医院将全部实现医保移动支付

昨天下午，国家卫生健康委聚焦“全国医疗机构信息互通共享三年攻坚行动”召开新闻发布会。北京青年报记者从会上获悉，本市持续开展卫生健康信息化建设，依托“京通”小程序打造“健康服务”模块，集成医疗、医保和医药服务功能，上线了五大板块24个应用，让老百姓看病就医更便捷，目前已有72家医院实现了医保移动支付功能，全市110家三级医院全部实现检验检查报告结果的在线查询。

72家医院可医保移动支付

发布会上，北京市卫生健康委员会主任刘俊彩介绍，本市的卫生健康信息化建设过程中注重部门协同、突出“三医联动”，突出医疗、医保、医药三个应用场景，推进系统集成和数据共享。具体来说，依托北京政务服务平台“京通”小程序，打造“健康服务”模块，集成了医疗、医保和医药服务功能，上线了五大板块24个应用，让老百姓看病就医更便捷。

截至目前，已有72家医院实现了医保移动支付功能，北京医保患者可以通过支付宝、微信进入到“京通”小程序，实现门诊缴费的线上支付，医保的报销费用可以在线自动扣除。36家医院还可以进行预约挂号费用的医保在线结算。同时，患者还可以通过互联网医院获得药品在线配送服务，逐步实现预约挂号、医保报销、药品配送全流程的掌上业务办理。

三级医院将实现检查结果共享

刘俊彩介绍，北京重点打造全市统一的预约挂号平台，目前这个平台上已入驻了270家二级以上的医疗机构。同时，注重医疗机构号源统筹，推进统一预约挂号平台和医院自有平台实现“五统一”，包括统一放号周期、统一时间、统一科室、统一放号量和统一当日号源，让老百姓能够真正享受到同质化的挂号服务。

在医疗数据的互联互通方面，北京也在加速提档升级。刘俊彩说，北京医疗资源非常集中，今年北京主要以三级医疗机构作为重点，依托“京通”健康服务模块，推进信息化建设，加快互联互通工作。

目前，全市110家三级医院全部实现了检验检查报告结果的在线查询，同时有77家医院实现了医疗影像的查询，患者可以收到报告的生成提醒，通过手机就能够查询，包括下载相应的结果，不需要再排队打印报告，也不用再携带传统的胶片。

据透露，未来北京将立足老百姓的就医需求，发挥“三医联动”优势，努力实现四个“百分之百”：即针对全市110家三级医院，要百分之百实现同质化预约挂号服务，百分之百实现检查检验结果的共享查询，百分之百实现医疗影像共享查询，百分之百实现医保移动支付，让老百姓看病就医更加便利。

242家医院开展互联网诊疗

在互联网诊疗方面，北京正在持续建设完善互联网医院，让优质医疗服务更加方便可及。刘俊彩表示，目前本市已建成62家互联网医院，开展互联网诊疗服务的医院有242家。同时，已有11家互联网医院接入“京通”健康服务模块，实现互联网医院统一的平台入口。平台可提供线上问诊、开具处方、药品配送等便民服务。

此外，北京还建立了基层预约转诊平台，统一预约转诊号池，全市医联体内95家三级医院和区域医疗中心为基层预留了30%以上的号源，在预留的号源当中，要确保专家号源不低于50%。全市有2000多家社区卫生服务机构都可以通过这个预约转诊平台向95家三级医院上转患者，让老百姓看病更便捷。

借助信息化手段，北京正积极发展远程医疗，让优质医疗服务实现跨区域共享，比如北京友谊医院与拉萨市人民医院等全国20多家医疗机构合作，每年远程救治重症患者上千例。在东城区、朝阳区等区建立区域内的医学影像诊断中心和区级检验中心，确保辖区内老百姓能够就近完成心电图、X光等项目检查，由专家远程诊断，检验检查结果及时返回到社区，实现基层检查和上级诊断。