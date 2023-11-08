手一“抖”就跳到广告 让人反感的流量有意义吗

打开手机，启动软件时轻微晃动，屏幕上立刻就跳转到第三方购物软件；软件使用过程中离开片刻，返回时广告会再次弹出；试图点击关闭按钮，却还能继续跳转到广告……近日，不少用户吐槽手机软件广告的不良体验。

手机软件广告惹人烦，这不是新问题了。此前，针对App开屏弹窗信息“关不掉”“乱跳转”问题，工业和信息化部持续进行了整治，已经取得了明显成效。不过，一些软件弹出广告诱导点击的手段不断“升级”，让用户越来越防不胜防。比如，不少网友吐槽，自己在行走时轻微晃动手机，就会被强行跳转到第三方App；此外，软件又“发明”出上滑广告、前倾广告、扭一扭广告等模式，让用户用个手机也如履薄冰，生怕一动就跳转到莫名其妙的链接。

手机软件发布广告，本是正常商业行为。但是，不顾用户体验甚至违背用户意愿强行推送广告，就越过了“正常”的界线。我国广告法明确规定：“以电子信息方式发送广告的，应当明示发送者的真实身份和联系方式，并向接收者提供拒绝继续接收的方式。”“利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络。在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。”

很明显，那些明明点击了关闭按钮，却反而跳转到第三方链接的广告；那些虽然有关闭按钮，却强制要求过若干秒以后才能关，用户再着急也只能等着的广告；那些晃一下就跳转的广告，都涉嫌违反以上规定。难怪不少网友对这类广告深深厌恶，戏称它们是电子“牛皮癣”。

关不掉、乱跳转的广告，不光剥夺了用户的自主选择权，还涉嫌侵犯用户隐私。“摇一摇”等互动类广告离不开手机陀螺仪和运动传感器数据的调用。这些个人数据的使用是否取得用户授权？软件是否存在违规收集信息、过度索权等问题？都必须调查清楚，厘清责任所在。如此，才能更好保护用户权益，不用担心自己的隐私数据被当成引流的工具。

2022年10月，华南理工大学一名大学生起诉某社交平台“摇一摇开屏广告”没有关闭功能，主要依据就是涉事App并没有申请使用自己手机的陀螺仪、加速度传感器权限，却在弹出广告中使用了对应权限。可见，“摇一摇”等互动广告在个人信息保护方面，可能存在一定缺失。

在上述案例中，因涉事社交平台在开庭前对被起诉的技术设置做出了整改，法院驳回了原告诉讼请求。但是，法院认定了被告确实侵害了用户个人信息权益及自主选择权。

这个案例也给广大网民以启发。面对关不掉、乱跳转的手机软件广告，用户应提高自我维权意识，积极拿起法律的武器来维护自身合法权益，增加手机软件运营商的违法成本，让他们在设置引流陷阱时处处碰壁，从而减少误导、诱导用户的行为。

当前，手机和手机软件都已成为大众不可或缺的日常工具，电子“牛皮癣”式的广告，严重影响用户使用体验，也涉嫌侵害个人合法权益，决不能听之任之。广告法明确，违反上述规定的，由市场监督管理部门责令改正，对广告主处5000元以上3万元以下的罚款。因此，相关部门应加强对手机软件的监管，畅通投诉渠道，加大执法力度，以保护用户合法权益。

对于投放这些广告的商家来说，即使借此吸引了一些流量，但实际转化用户的意义极其有限。以用户反感为代价的流量，无异于饮鸩止渴。真正有眼光的企业应该认识到这一点。