奖励医生退红包：破除潜规则不能“剑走偏锋”

据《广州日报》报道，近日，一条关于医院奖励医护人员退红包的政策，引发了大家的普遍关注：广东湛江西南医院自今年4月开始实施，凡收红包后上缴的，都按每个红包100元予以奖励。该奖励措施以来，至今已奖励了8名收红包的医护人员，共发出奖金2300元。

医院出台这样政策，应该说也有一定的“道理”。因为，患者给医生送红包。除了出于尊重或感谢外，在很多时候更是出于无奈，希望通过送红包获得医生的更大关注，进而获得更可靠的医疗服务和医疗结果。对于这样的期待，如果医生只是板着脸孔一拒了之，有时可能会给患者带来被医生拒之千里的错觉，让患者方面产生更加复杂的联想，是不是红包数额不“达标”，或者是送红包的方式不对，甚至是因为病人的疾病太重，医生没有信心了。

面对这样的情况，如果医生采取一种相对柔和的办法，先将红包保存下来，让患者方面获得一个心安，然后将红包直接存入患者的住院账户，或者在一个相对合适的机会——如患者康复了，或者治疗进入了一个相对稳定的状态，将红包直接退还给患者，或者通过职能部门交还给患者，确实能够带来更加不一样的“感觉”，患者对医生也会有更高的评价。

按照这样的思路，对于退红包的医生给予一定的物质奖励，似乎也合乎情理。可是，为什么医院真的发布这样的政策，会让人感觉很不对味呢？

首先，对于一些更人性化的退红包方式，予以表扬本身针对的不是退红包，而是针对退红包的背后——医生对患者方面更加细致的体谅。如果脱离了这样的前提，一概以物质奖励待之，就失去了那些柔性退红包背后的人性光彩，将医患之间的人文关怀物质化、世俗化，也简单化了。因为，退红包的方法有很多，在大多数情况下，面对红包，医生方面只要把话说清楚，把日常的工作做到位，绝大多数患者都能理解医生的心意。现在对退红包的医生给予奖励，还可能带来后面两种结果，一是医生方面，将红包交给医院，换取医院的奖励；二是患者方面，只要有给医生送红包这个动作，医生就能受到奖励。这样发展下去，岂不是助长了另一种的“红包”文化？

其次，拒收红包是医生从业的基本原则。2021年11月，国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局共同制定了《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》。按照要求，医生如果收了红包，一经查实，是要进行严肃处理的，这也就是说，医生退红包是职业底线要求，而非什么值得鼓励的事。

和谐的医患关系是现代医院管理中非常重要的环节，对尊重患者，获得患者认可的医疗行为进行表扬或者奖励，是应该的，但这不能“剑走偏锋”，混淆基本的是非观念。