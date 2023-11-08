医疗机构重复检查问题将破解

刚在一家医院做完检查，换一家医院看病时还需再做一遍，费钱又费时，这是不少老百姓看病就医时的痛点。11月7日下午，国家卫生健康委就此召开新闻发布会介绍相关情况，国家卫生健康委规划司司长毛群安介绍，国家卫生健康委会同财政部、国家金融监管总局等相关部门，从今年起开展全国医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动，“我们计划力争用3年时间，在医疗健康信息全国互通共享上取得标志性进展”。

针对攻坚行动中会出现的问题，有些地区已经探索出相关经验。浙江省卫生健康委副主任林杰在发布会上介绍，检查检验结果互认后，医院的收入会下降，医院和医生的积极性不是很高。为了提高积极性，浙江省卫生健康委会同有关部门制定激励政策，针对互认导致的医院收入减少，采取了医保区域预算总额和单个医疗机构预算总额均不做调减的办法，来消除医院的顾虑。同时，通过疾病诊断分组等打包支付方式改革，促进医院和医务人员主动控制不合理的检查检验。

通过解决技术问题和同质化问题后，浙江省共有436项检查检验项目实现了互认，占到高频检查检验项目的90%以上，基本覆盖各级各类医疗机构。截至目前，浙江省累计互认数量超过3000万项次，并直接节约医疗费用超过11亿元。

毛群安说：“启动这次攻坚行动，我们的初衷和目的就是要解决医疗机构之间的信息不互通、不共享的问题，破除医疗机构之间的信息壁垒，提升服务效率，降低服务成本。”

前期，部分地方已经开展了医学检查检验结果省域内的互通共享，比如福建省检查检验结果互认平台已经接入了243家二级以上的公立医院，基本实现了省、市、县级公立医院之间的检查检验结果报告调阅共享，累计互认了2.85亿项（次），覆盖了1.44亿就诊人次。甘肃省检查检验数据共享交换平台共接入二级以上医院234家，共享各类检查检验报告8243万份。

在信息共享的过程中，不少患者担心隐私数据会泄露。对此，毛群安回应说：“在这次开展攻坚行动过程中，我们除了要强调做好服务之外，把重点的精力放在如何进一步强化网络和数据安全上，强化医疗健康数据保护‘防泄露’，要求各级卫生健康行政部门建立完善的、符合医疗健康信息互通共享场景的网络与信息安全相关管理制度。”

林杰介绍，浙江省在应用建设中，坚持“患者知情、授权调阅”的原则。比如在检查检验结果互认的应用中，患者有自主开放和关闭共享调阅的权限，医生在调阅患者医疗数据时，采用医务人员身份认证和患者手机端动态授权码双重认证，“一次就医、一次授权”确保安全。

“我们甘肃的做法和浙江差不多。在患者隐私保护方面，由于患者病历信息需要跨医疗机构进行共享和互认，在信息平台共享方案设计时，充分考虑到患者资料访问授权，保护患者知情权。”兰州大学第二医院院长周文策介绍，在医生需要调阅患者的检查检验结果或者其他相关电子病历信息时，系统会自动给患者预留的手机发送授权访问码，或者患者通过动态就诊码扫码授权的访问方式，给医生授权确认。医生完成患者诊疗过程、关闭信息诊疗窗口后，本次授权访问即结束，再次查看需要患者二次授权。

国家卫生健康委等部门要求医疗机构加强数据安全管理，依法依规对数据的产生、传输、存储、使用、共享、销毁等实行全生命周期安全管理，提高数据安全防护能力和个人隐私的保护力度。运用加密二维码技术，通过授权访问机制，来保护患者隐私，加强医疗健康数据管理“防滥用”。

记者从发布会上获悉，目前，国家全民健康信息平台已基本建成，省级统筹区域全民健康信息平台不断完善，基本实现了国家、省、市、县平台的联通全覆盖。目前已有8000多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台，204个地级市开展了检查检验结果的互通共享。

在此基础上，这次攻坚行动提出，2025年年底，要实现以下任务：全国所有的二级公立医院要实现检查检验结果跨机构调阅；有条件的省份要实现商业健康保险就医费用即时结算；试点省份要实现电子健康档案向居民本人提供实时授权查询服务。