24岁大学毕业生放弃工作捐肝救母

工作可以再找，但妈妈只有一个。”

不久前，24岁的安徽合肥人张雨（化名）作出了人生中一个重要选择。

学人力资源管理专业的她今年应届大学毕业，7月找到了一份国企工作，正准备签约。但此时，她的母亲原发性胆汁性肝硬化突然恶化，低烧不断，进食困难。3个月前，安徽医科大学第一附属医院诊断其为慢加急性肝衰竭，肝脏移植是唯一的出路。全家心急如焚，而肝源始终没有消息。

张雨平静且坚定地放弃了新工作，把自己的半个肝脏捐给妈妈。

近日，安徽医科大学第一附属医院（以下简称“安医大一附院”）成功为这对母女实施了亲体右半肝移植手术。如今，张雨已经出院，“新的”肝脏在母亲的体内已经正常运转，母亲恢复良好。这个家庭重获新生。

张雨回忆，当初来安医大一附院检查，结果显示，只有她可以为母亲捐肝。张雨父母心情很沉重。一方面因为女儿刚找到心仪的工作，另一方面他们知道女儿晕血，看到手术台就会害怕。所以，女儿曾经从医学院校退学，转而报考就读其他学校。

“我怕血，但我更怕妈妈离开我。”张雨坚定地说，父亲是家里唯一的劳动力，自己还有弟弟妹妹正在上学。放弃一份工作是小事，日后还可以再找，眼下自己必须救妈妈。

经过缜密的术前检查，张雨符合捐献标准，医院肝胆外科团队决定为二人开展亲体右半肝移植手术。但一块肝脏一分为二，如何做到女儿和妈妈都够用？

主刀医生、安医大一附院院长、肝胆外科专家孙倍成教授介绍，供肝要占受体体重的1%以满足受体的生理需要，经过术前影像学三维重建测算，张雨的体重和肝脏大小符合为母亲捐肝的标准。他同时透露，肝脏具有很强的再生能力，一切顺利的话，张雨的肝脏在较短的时间内就可以自行生长到接近正常人大小，功能也会逐渐恢复。

10月18日上午9点，在该院肝胆外科、手术室、麻醉科、输血科、超声科、重症医学科等多学科密切配合下，这场生命的接力赛正式打响了“发令枪”。供肝分离、病肝切除、供肝修整、新肝植入、血管吻合……手术有条不紊地进行着。

经过9个小时的不懈努力，这颗来自女儿的“生命的种子”已经在母亲的体内牢牢扎根。术后第二天，张雨恢复良好，母亲也顺利撤除了呼吸机，生命体征基本稳定，肝功能逐渐恢复，进入快速康复阶段。

“我想去看看妈妈！”术后第三天，张雨向护士表达了急切想去探望母亲的想法。

看着满身插着管子的妈妈，张雨很是心疼，她握着母亲的手说：“加油哦，妈妈！”

在医护人员的悉心照料下，术后第六天，张雨母亲就从ICU转到了张雨所在的普通病房。术后第十四天，经过医生评估，张雨符合出院条件。10月30日上午，她顺利出院。据主治医生介绍，张雨母亲坚强地闯过术后一个个难关，也将于近日出院。

活体肝移植手术难度极高，目前国内仅有少数移植中心能够开展。器官移植手术被称为“外科手术王国皇冠上的明珠”，不仅需要移植技术过硬，还需要多个团队的密切配合，彰显了医院的综合实力和学科底蕴。安医大一附院是全国拥有全部器官移植执业资格的20家医院之一，1998年便完成了安徽省首例自主肝移植手术。未来，该院肝移植团队将继续研究创新性手术，为更多家庭延续生命的希望。

眼下，张雨也规划好了未来一段时间的生活——先休息一阵，再重新找工作。等身体恢复好些了，去上海迪士尼乐园好好玩一次，如果妈妈身体条件允许，会带上妈妈一起，让她在童话世界里忘掉过去的病痛和烦恼。