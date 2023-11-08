这些新测试能知道你到底有多健康

英国《新科学家》网站在11月3日的报道中指出，一个人是否健康？有多健康？血压和体重指数等常规指标能阐释的信息很有限。测试微生物组和代谢产物，甚至“免疫等级”，或许能让人更深入地了解自己的健康状况。

血压和BMI

当人们去医院体检或看病时，医生一般会从测量血压、检查“身体质量指数”（BMI）开始，但这些指标在评估人体健康方面并不完美。

在大多数高收入国家，BMI值介于18.5—24.9之间被认为是健康的。BMI值超过25被视为超重，超过30则被归类为肥胖，而肥胖则与罹患心血管疾病、中风和Ⅱ型糖尿病等疾病有关。

但用BMI来评估人的健康状态受到的争议越来越多。2005年的一项研究表明，BMI值介于25—30之间的人的死亡率低于BMI值处于所谓健康范围内的人。今年7月，一项针对美国成年人的大型研究进一步引发了人们的质疑。该研究表明，BMI值介于25—29.9之间，与据称更健康的BMI值介于22.5—24.9之间的人相比，死亡风险降低了5%—7%。

血压也只能告诉测试者一些情况。世界卫生组织流行病学家玛格丽特·哈里斯说，尽管如此，测量血压仍然不失为一个很好的开始，它可以告诉测试者是否有罹患心脏病或出现贫血的迹象，定期的适龄筛查对于发现宫颈癌等隐性疾病也很重要。

微生物组

英国伦敦国王学院遗传学家蒂姆·斯佩克特职业生涯的大部分时间都致力于追踪人们的微生物群，这些生活在人体内和身上的微生物对人们有着巨大的影响——从消化食物的能力到免疫健康、心脏健康和情绪。

斯佩克特表示，如果想知道自己的健康状态，要做的第一件事应是测试自己的微生物组，因为它反映了身体大多数系统的健康状况。

今年10月，斯佩克特团队分析了超过10万个微生物群后，宣布确定了50种“好”细菌和50种“坏”细菌，它们之间的平衡似乎是健康的良好指标。

有研究认为，微生物组与许多慢性和急性疾病之间联系紧密。肠道细菌会因为感染、饮食或慢性病而发生巨大变化，检测肠道细菌可反映一个人目前的健康状况。

即便如此，测试微生物组也有其局限性，这是因为特定的微生物组组成并非对每个人都有利。人们普遍认为，体内拥有能产生丁酸盐的细菌对身体有益，因为它们参与大脑健康、葡萄糖耐受性和伤口愈合，甚至可防止一些癌症细胞的增殖，但如果有溃疡，丁酸盐会阻碍溃疡愈合。

代谢组和生理年龄

斯佩克特的第二个建议是测试“代谢组”，也就是代谢过程（身体细胞内的化学反应）的产物，因为某些代谢产物的组合可作为人体当前状况和未来罹患某些疾病的风险标志。

今年早些时候，一个国际研究团队将代谢产物数据与英国生物银行118000多名参与者的血脂数据相结合，创建了一个代谢产物与700多种常见疾病之间的关联图谱。研究表明，尽管不同疾病的某些生物标志物模式存在惊人的相似性可能会给检测特定情况带来问题，但代谢物是告知某人整体健康状况的理想选择。

斯佩克特还建议对生物学年龄进行测试。生物学年龄是一种通过测量和分析生物体内特定指标或生理过程的状态，以评估个体的生理年龄和健康状况的方法。

人们的衰老速度并不相同。有些人看起来比实际年龄大，另一些人则相反。生物年龄比真实年龄更能确定一个人的健康状况和寿命。甲基化年龄和脆弱指数是目前测量生物学年龄最可靠精准的指标。

免疫恢复力

美国得克萨斯大学健康科学中心苏尼尔·阿胡贾团队的发现表明，人的健康在一定程度上取决于免疫恢复力，即免疫系统在应对日常挑战方面的表现。

通过研究40000多人的血液细胞，阿胡贾团队发现，两种名为T细胞的免疫细胞之间的平衡会影响人体应对病毒或癌症。其中表现最好的名为CD4（与免疫恢复力有关）的T细胞水平较高，名为CD8（与炎症有关）的T细胞水平较低。他们还研究了两组与免疫恢复力和炎症相关的基因。

研究人员根据这些指标对参与者的免疫恢复力给出了免疫等级：1级的免疫恢复力最高；4级的免疫恢复力最低。他们发现，免疫等级为1级的患者更有可能避免感染流感、艾滋病等病毒，并在败血症和新冠病毒感染中存活下来，总体寿命更长。此外，女性的免疫恢复力可能比男性高；而且尽管随着年龄的增长，感染或罹患其他疾病，会导致人的免疫恢复力弱化，但有些人甚至在90多岁时仍保持着良好的免疫恢复力。

简单的血液测试就可揭示免疫等级，而且运动有助于恢复免疫力。