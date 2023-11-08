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今日立冬，请收好这份保健“要方”

2023年11月08日08:21 来源：人民网

编者按：立冬往往被认为是冬季的开始。此时，按我国传统说法，天地之间阳气由收变敛，由降变藏。11月8日，我们迎来二十四节气中的第十九个节气——立冬，冬来寒起，人体代谢机能也随之放缓，请收好这些保健“要方”。

来源：国家卫健委、人民日报

图片来源：视觉中国

编辑/设计：孙红丽、胡海月（实习生）

(责编：孙红丽、高雷)




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