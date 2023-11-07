立冬：养生讲究“藏” 起居防“五寒”

立冬，是二十四节气之第十九个节气，也是冬季的第一个节气。“冬，终也，万物收藏也。”立冬拉开了自然界万物闭藏的大幕，人体阳气也相应开始潜藏于内。立冬过后，日照时间将继续缩短，正午太阳高度继续降低，气温下降趋势加快，宜及时添衣保暖，顾护人体阳气。那么，立冬时节应如何防寒保暖？要预防哪些冬季常见疾病？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·立冬篇）》为您进行解答。

防鼻寒

立冬之后“凉燥”更明显，鼻炎成了许多人的大麻烦。不妨以寒制寒，每天早上或者外出之前用冷水搓搓自己的鼻翼。每天早晚用冷水洗鼻有利于增强鼻黏膜的免疫力，是防治鼻炎的不错办法。

防颈寒

秋冬是颈椎病高发的季节。颈部是人体的“要塞”，不但充满血管，还有很多重要的穴位。穿立领装不但能挡住寒风，还能避免头颈部血管因受寒而收缩，对预防高血压病、心血管病等都有一定好处。

防肺寒

风寒感冒是冬日最常见的毛病。症状较轻的，可选用一些辛温解表、宣肺散寒的食材。有歌云：“一把糯米煮成汤，七根葱白七片姜，熬熟兑入半杯醋，伤风感冒保安康”。温服后上床盖被，微热而出小汗。

防腰寒

腰部为“带脉”所行之所，特别是脊椎两旁的后腰是肾脏所在位置。肾喜温恶寒，常按摩能温煦肾阳、畅达气血。

具体的做法是：两手对搓发热后，紧按腰眼处，稍停片刻，然后用力向下搓到尾椎骨。每次做50-100遍，每天早晚各做一次。

防脚寒

可以经常做足浴。足浴要注意3点：

一是温度，水温最好40 度左右，水淹没踝关节处；

二是时间，每次浸泡20-30分钟，不时添加热水保持水温；

三是按摩，泡足后擦干用手按摩足趾和脚掌心2-3分钟。

此外，冬日阳气肃杀，宜早睡晚起。早睡以养阳气，迟起以固阴精，保证充足的睡眠，有利于阳气潜藏，阴精蓄积。立冬后天气逐渐转寒，易伤人体阳气，而阳气根源于肾，故寒邪最易中伤肾阳。因此立冬后宜多食养肾食物，以提高人体御寒能力。肾阴虚者，可多食海参、枸杞子、银耳等食物；肾阳虚者，宜多食羊肉、韭菜、肉桂等。温热补益的食物可以御寒，以羊肉、牛肉、鸡肉、鹌鹑等食物为例，此类食物中富含蛋白质及脂肪，可益肾壮阳、温中暖下、补气生血，御寒效果较好。

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