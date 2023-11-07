科技赋能智慧医疗 高济健康携创新成果亮相进博会

11月5日至10日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）于上海举办。作为专注于医、药、大健康领域的战略性投资与运营产业集团，高济健康首次亮相进博会医疗器械及医药保健展区，对DTP特药服务、慢病管理和新零售等创新实践成果进行集中展示。

进博会高济健康展台

“高济健康依托产业供应链，将线下面对面沟通和线上数字化服务相结合，形成了以药事服务为基础的健康服务闭环。我们将在这次进博会上展示高济健康通过数字化升级，全面赋能‘智慧药店+智慧医疗+健康管理’三个领域的成果。”高济健康数字化新零售及创新支付事业部高级副总裁黄伟川说。

据介绍，高济健康践行“科技赋能智慧医疗”的发展理念，致力于满足城市和县域居民的就医、用药及健康管理等需求，努力提升患者用药依从性及安全性，构建“15分钟步行健康生活圈”。目前，高济健康在全国18个省、330个县市，拥有1.5万余家连锁门店的药房服务网络，和超过200家双通道特药服务中心，拥有6.6万名注册医生，配备了超过3万名慢病管家。

随着现代人生活节奏的不断加快，慢病患者数量逐年增多。依托药房服务生态，高济健康进一步与企业、科研院所合作，通过早筛早诊、创新支付解决方案及构建EHR（电子健康档案）等方式，推进慢病防治。在进博会高济健康展台，可以看到十余种血压血脂检测设备、呼吸检测设备及 AI人机检测互动设备，只需等待几分钟即可得到一份详细的检测报告。现场更有慢病患教专区，向参展者提供亚健康及慢病科普教育资料。

“能发现、有医治、有药吃、有人管”是慢病患者在病程中的核心需求。据了解，高济健康每年免费协助患者自测近700万次，累计服务超过2000万名慢病患者，并形成了针对高血压、糖尿病等慢病在内的11个核心病种的全病程管理体系。

肿瘤也是全球重大公共卫生问题之一。多年来，高济健康持续布局肿瘤支持领域，创新健康服务模式，积累了丰富的肿瘤患者院外管理经验。高济健康以大语言模型为底层技术支撑，打造了肿瘤患者院外管理系统——高济神农。“高济神农有专为药师打造的HealthMate智能助手、智能随访系统、数字人用药指导解读三大落地应用，帮助肿瘤患者随时随地了解病情、药物不良反应及注意事项，实现主动预防、主动参与、自我管理的健康闭环。”高济健康互联网医疗及创新药事业部高级副总裁王乐刚介绍说，“未来，高济健康将持续关注肿瘤患者在营养、疼痛、心理等方面的需求”。

据介绍，高济健康从门店出发，以患者为中心，围绕多元健康场景进行数字化升级改造，持续布局线上线下一体化的智慧零售模式。线上购药只需30分钟即可店外点对点送达，更大程度拓宽门店服务半径。同时，高济健康通过双通道药房、惠民保等多元化创新支付项目，为患者提供多重“支付无忧”解决方案。

进博会是促进开放发展、合作共赢的国际盛会，也为企业了解市场、拓展价值链合作伙伴关系提供了良好平台。在展品展出之余，高济健康还举行了合作签约等一系列活动，开拓“进博朋友圈”。

“本次进博会中，高济健康与17家合作伙伴举行了20余场签约活动，业务范围覆盖学术科研、医药制造、医疗服务、健康管理、医疗信息技术、生物技术等领域。高济健康将继续携手合作伙伴，不断探索新型合作模式，聚力打造创新、合作、多元的本土医疗健康生态圈，助力‘健康中国2030’宏伟蓝图。”高济健康商采部高级副总裁蔡洁莹表示。（王颖）