国家卫生健康委：国家全民健康信息平台已基本建成

人民网北京11月7日电 （闫妍、陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍全国医疗机构信息互通共享三年攻坚行动有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强表示，为统筹推动全民健康信息化建设，进一步推进新一代信息技术与卫生健康行业的深度融合，充分发挥信息化在卫生健康工作中的支撑引领作用，2022年，国家卫生健康委联合国家中医药局和国家疾控局印发《“十四五”全民健康信息化规划》，提出在不断夯实信息化基础设施建设、持续推进“互联网+医疗健康”便民服务与健康医疗大数据应用发展的基础上，通过开展互通共享三年攻坚、健康中国建设等一系列优先行动，推动全民健康信息化向数字健康跃升。

“我们计划力争用三年时间，在医疗健康信息全国互通共享上取得标志性进展。”国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，国家卫生健康委会同财政部、国家金融监管总局等相关部门，从今年起开展全国医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动，以数字化、网络化、智能化转型来推动卫生健康高质量发展的具体举措。

毛群安介绍，目前，国家全民健康信息平台已基本建成，省级统筹区域全民健康信息平台不断完善，基本实现了国家、省、市、县平台的联通全覆盖，已经有8000多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台，20个省份超过80%的三级医院已接入省级的全民健康信息平台，25个省份开展了电子健康档案省内共享调阅，17个省份开展了电子病历省内共享调阅，204个地级市开展了检查检验结果的互通共享。依托平台，各地通过办好“一件事联办”等关键小事，取得了信息便民惠民的良好效果。

毛群安介绍，在此基础上，这次攻坚行动提出了八个方面的目标任务。一是要普及推广电子健康卡。二是要推动检查检验结果互通共享。2025年底，全国所有的二级公立医院要实现检查检验结果跨机构调阅。三是要推广商业健康保险就医费用一站式结算。2025年底，有条件的省份要实现商业健康保险就医费用即时结算。四是要推动电子健康档案“跨省份查询”。计划2025年底，试点省份要实现电子健康档案向居民本人提供实时授权查询服务。五是完善国家及省统筹区域全民健康信息平台。六是建立统一的卫生健康信息传输网。七是推动医院信息化建设提档升级。八是全力提升网络和数据安全的防护能力，加强个人信息保护。

“这次攻坚行动是以具体的应用场景为驱动，以广大群众需求为导向，不贪大求全，目标是让公众有实实在在的获得感。比如，不再需要每到一家医院就要办一张就诊卡，只要有电子健康卡，就可以实现不同医院之间的一卡通用，不同医院之间的医学检查检验结果互通共享。每个居民拥有自己的电子健康档案，并可以跨省查阅，逐步实现商业健康保险就医一站式结算，真正方便群众就医，提升群众的就医体验。”毛群安说。