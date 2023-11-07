直播预告：宝宝不爱吃饭，专家教你科学方法搞定

很多宝宝平时很乖，但是一到饭点就化身“小恶魔”，出现不愿意坐餐椅、吃几口就不吃了、吐食物、玩食物、扔食物等这些行为。宝宝不好好吃饭，不仅会影响生长发育，而且抵抗力也会降低，导致频繁生病。

11月10日10:00至11:00，上海交通大学医学院附属新华医院发育行为儿童保健科主任医师盛晓阳将做客直播间，就改善宝宝饮食习惯等相关问题进行交流分享。

嘉宾简介：

盛晓阳，上海交通大学医学院附属新华医院发育行为儿童保健科主任医师，博士生导师。同时担任中国营养学会理事会理事，中国营养学会妇幼营养分会副主任委员，中国医师协会儿童健康委员会委员，上海市微量元素研究学会理事会监事，上海市女医师协会医学科普专业委员会常委等职务。

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