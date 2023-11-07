创新探索、跨界合作 辉瑞多维度加速创新药物惠及患者

11月6日，创新药物、器械或突破性疗法如何能够更快、更好地惠及中国患者群体，是跨国制药企业共同面对的行业挑战，也是2023年第六届中国国际进口博览会上参展医药企业的焦点话题之一。作为最早进入中国的外资制药公司，辉瑞中国在进博会期间举办了“第三届辉瑞创新准入高峰论坛”，并和乐城真研院、大湾区真研院及华润广东签订了真实世界研究战略合作协议，展示了其在创新药物的患者可及性、可支付性上的创新探索和合作成果。

自2021年开始，辉瑞连续三年在进博会中举办“创新准入发展高峰论坛”，集结了医药生态圈多方资源，从不同角度，共同探索突破性创新药品的市场准入及支付模式，助力提升了患者的可及性及可负担性。

“辉瑞中国依托全球强大的研发能力，为中国患者带来80余款全球领先的产品和医疗解决方案，深受市场认可。加速创新药物惠及患者的进程，是我们始终坚持的初心。” 辉瑞中国区总裁、RDPAC执行委员会主席、中国外商投资企业协会副会长Jean-Christophe Pointeau表示。

共推多层次医保建设 助力创新药发展

基于我国医保体系现状和患者对医疗保障的需求，构建多层次医疗保障制度是医保改革的必由之路。《关于深化医疗保障制度改革的意见》和《“十四五”全民医疗保障规划》，都明确提出了促进多层次医疗保障体系发展的要求。

Jean-Christophe Pointeau认为，这些年中国政府在缩短创新药物审评审批周期、加快创新药医保准入以及构建多层次医疗保障等方面做出了一系列切实行动，实现创新药更快地让患者“用得上”、“用得起”。

在多层次医保的建设完善过程中，辉瑞持续参与其中。据辉瑞公司负责人钱云介绍，在过去两年，辉瑞共有十余款创新产品、新适应症在华获批上市，九款产品纳入国家医保目录，其中包含多个全球领先、填补临床空白的创新产品，满足相关疾病领域的患者的治疗需求，减轻患者经济负担。

此外，从2021年底至今，全国已有超过100个既往症可赔付的“惠民保”项目纳入了辉瑞多款肿瘤及罕见病药品，抗感染、炎症与免疫等领域的产品准入亦在持续探索中。同时，24个既往症可赔付的“惠民保“项目纳入了辉瑞的海外药，进一步有力提升了患者对创新治疗手段的可及性与支付能力。

借真实世界研究 加速新药引进中国

按照常规的准入流程，创新药物、器械只有经国家药品监督管理局获批上市之后，国内患者才有机会享受其带来的突破性疗效。受益于“博鳌乐城先行区”和“港澳药械通”政策，患者可以在海南乐城和大湾区的指定医疗机构，同步享受海外及香港、澳门上市的创新药械。

在此政策下，辉瑞目前已在乐城、大湾区等先行先试区落地了8款海外特药。据了解，辉瑞未来将会引入多发性骨髓瘤、罕见病，基因疗法等领域的突破性产品，为中国患者提供了国际领先的治疗方案。

与此同时，本届进博会期间，辉瑞中国与乐城真研院、大湾区真研院和华润广东分别签订了战略合作协议，多方将共同促进海外及香港上市的创新药物在海南乐城、大湾区开展真实世界研究，推动创新药物审评加速，促进优秀诊疗方案尽早在中国上市，满足国内患者的治疗需求。

乐城真实世界研究院副理事长吕小蕾提及双方的合作，介绍说：“海南乐城拥有‘特许医疗、特许研究、特许经营、特许国际医疗交流’等政策优势，是全球最新药品和医疗器械快速进入中国的最主要通道之一，乐城先行区与辉瑞已经在多个领域开始了深度合作，此次签约期待通过真实世界研究共同给满足患者迫切需求的创新药物探索一条‘快车道’。”

创新准入跨界合作 让创新药更早惠及患者

近年来，不论企业和个人对于健康的关注度均越来越高。员工健康与福利被越来越多的企业提升至公司的战略层面，成为企业吸引保留人才、彰显雇主品牌的重要举措。根据全球性的员工福利经纪和咨询机构美世的市场研究显示，在诸多员工福利选项中，健康和健康风险保障类的福利都是员工最为看重的“硬核”福利项目。

“员工福利可以有效打通优质健康服务从服务提供商到企业人事部门再到企业员工及其家人的有效通路，通过这条路径，既满足了员工或家人对于优质健康服务的需求，又提升了员工对于雇主的认可和黏性，是一个多方共赢之举。”微医集团专病创新中心副总经理廖恺说。

“创新药协同商业保险、将可及性触达职场端，通过员工福利惠及企业员工及家属的探索是辉瑞许多创新药物都可以考虑尝试探索的方向。”辉瑞医院急症事业部创新产品市场负责人王积华说。

此外，在国家号召建立多层次医疗保障体系的背景下，保险项目覆盖种类愈加丰富，制药企业与保险公司的合作模式也日益成熟。在双方的合作中，患者管理正在成为业务愿景的交点。在此背景下，2023年2月，辉瑞中国与泰康保险集团达成了战略合作协议，双方将在药品保险合作、患者管理、临床学科建设等方面开展全方位的深化合作。

“我们的终极目标就是患者的最大化获益，辉瑞对于创新准入领域的持续关注，对于创新准入路径和场景的持续探索，就是在满足不断升级的患者需求。”钱云对创新药物在中国市场的未来充满信心，“我们会积极和国内合作伙伴探索创新准入模式的演变升级，聚焦共同打造‘医-药-险-患’生态圈，努力满足中国患者多样化的诊疗需求，以最快的速度将辉瑞的创新产品惠及每一位中国患者。