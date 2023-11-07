一扭脖子就响？一条毛巾助你拯救颈椎

长期伏案工作，总是感觉颈椎不舒服，转动脖子还会出现异响，这是否是颈椎病在作怪？平时如何缓解颈椎不适？在本期《1分钟养生课》上，同济大学附属同济医院脊柱外科相关专家进行讲解。

同济大学附属同济医院脊柱外科副主任医师于研解释，扭动颈椎时出现的声音，如果是咔咔响，是由关节中间的气体逃逸出去所致；沙沙响的话，可能是因肌肉僵硬而引发炎症、黏连出现的感觉；还有嘎嘣响，主要因为小关节在扭动时，出现了一些异响。

出现上述情况，是否提示患有患颈椎病？于研说，不是的。除了扭动脖子有声音，如果还合并有手麻、走路姿势不对、有脚踩棉花感等表现，甚至身上有束带感、绷住的感觉，才提示可能和颈椎病有关，建议尽早到医院就诊。

在日常生活中，有哪些方法可以缓解颈椎疼痛？同济大学附属同济医院脊柱外科主管康复师顾春雅推荐利用一条毛巾开展五个训练动作：

动作一，搓脖颈，利用毛巾在皮肤上摩擦产热，促进颈部血液循环。进入秋冬季后，针对不少人因着凉而引起颈部不适的情况，可有所帮助。

动作二，上提下拉，帮助打开胸廓，挺直肩颈，缓解长时间伏案工作造成的姿势异常情况。在训练过程中，注意下巴微收，双手拉紧毛巾。

动作三，侧方拉伸，通过牵拉颈肩双侧筋膜肌肉，缓解颈肩肌群的紧张感。在训练过程中，只需要握住一半长度的毛巾，拉伸一侧时，头转向同侧，然后缓慢进行交换。

动作四，对抗训练，可以加强向后肌群的肌肉力量，提高关节间的稳定性。将毛巾抵于后脑勺，双手紧握毛巾两端向前拉伸，头部紧收，下巴向后抵抗，从而在不产生移动的情况下，感受肌肉用力的紧张感。

动作五，旋转颈椎，主要目的是增加颈椎灵活度。在训练过程中，双手交叉紧握毛巾两端，在上的内侧手往同侧拉伸下巴，引导颈椎转动，然后换一侧进行，注意旋转过程中应轻柔缓慢。（乔业琼、实习生胡海月）