小娃咳嗽 雾化器该怎么选？

一场秋雨一场寒，随着天气变凉，儿童呼吸道感染的发病率攀升。作为治疗呼吸道感染的重要手段之一，雾化治疗能够将药物分散成微小的雾滴或微粒，通过吸入的方式将药物直接沉积于呼吸道及肺部，从而达到呼吸道局部治疗的作用。相对于口服或者静脉滴注的用药方式，在对气道的湿化、改善以及消除炎症方面都有着更好的效果。

为避免交叉感染，很多家长会选择在家中给小朋友进行雾化吸入。不过，面对市面上品类繁多、功能各异的雾化器，不少家长出现了“选择困难症”。别急，今天医生就来帮大家分析一下市面上常见的三种雾化器的特点，您可以根据孩子的特征、药物的特点、临床症状以及配合程度选择合适的雾化装置。

喷射雾化器

特点：经久耐用但有噪音。

无论是医院的氧气还是空气压缩雾化泵，都是一股气流，这股气流在雾化器内细小的孔径冲出时，会吸出药液并将药液打碎成雾化微粒。

喷射雾化器是医院和家用环境中普遍使用的方式，因为从仪器到耗材都有较好的获取方式，耐用性好。但是雾化期间会产生明显噪音，一般小朋友都是不耐受的。此外，喷射雾化器产生的颗粒较大，较小颗粒直径的药物才能进入肺内气道。

超声雾化器

特点：安静无噪音，但药物难以到达肺部，效果较差。

超声雾化器，是仪器产生超声波，振动底部的膜片，使膜片上的药液剧烈振动，破坏其表面张力和惯性，从而形成药物微粒释出。家用的大部分湿化器都是应用的超声原理。

由于随着雾化时间的延长，液体温度会逐渐升高，会改变部分药物的分子结构，因此，一般认为超声雾化器不适于生物大分子药物的雾化吸入给药。

振动筛孔雾化器

特点：安静无噪音且雾化时间短，不过价格偏贵、清洗不便易被污染。

振动筛孔雾化器是将药液置于有筛孔的平板上，筛孔直径为2-5微米，平板振动后，相应直径的药物微粒穿过筛孔形成气雾。

振动筛孔雾化器具有高度的可移动性、安静、输送快速、雾化时间短以及残留体积低的优点。并且在雾化生物大分子等稳定性较差的药物时可以很好地保持药物的稳定。但筛孔雾化器的价格略高，且筛孔极小导致其不易清洗，使用后处理不及时，筛孔内残留药物累积，可能导致堵塞。一方面影响输出水雾的质量，另一方面易滋生微生物，污染输出水雾。

划重点

细节到位 事半功倍

对于可配合雾化的小朋友建议佩戴口含式雾化器，因为鼻腔至气道的长度会比口腔至气道的长度要长，戴面罩时雾化药物不易到达远端气道，而且人体鼻腔的功能之一就有过滤功能，会过滤部分雾化药物；

选择合适的雾化器是实现雾化效果的环节之一，还需要呼吸方式的配合。在雾化时建议缓慢深吸气以利于雾化药物输送至远端气道，雾化时或者雾化后配合叩背及咳嗽，可将痰液排出；

雾化后建议用清水漱口以防止药物残留导致口腔溃疡；

雾化后需将雾化装置进行清洗晾干，以备下一次使用。

文/贺文静 彭威 刘雅潇 （北京清华长庚医院）