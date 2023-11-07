关节咔咔作响是病吗？

在影视剧中，武打演员在开打之前把身体关节弄得咔咔作响，几乎是武打片的标配动作。我们在生活中偶尔也能听到自己的关节响声，有时只是单纯的关节弹响，有时却伴有疼痛和僵硬，什么情况下需要看医生呢？请接着往下看。

这样的弹响最好马上看医生

小明是个爱岗敬业的程序员，可是最近他每天都愁眉苦脸。原来，每天早上醒来他都感觉手指很僵硬，得活动一会才能缓解。当他坐在电脑前工作了一上午，感觉手指愈发疼痛，甚至还有弹响。这还没完，当他脖子很僵硬的时候活动颈椎便发出“咔咔”的弹响。吓得他猛地站起身来，此时膝盖又出现了清脆的弹响。还有，在他去打饭的时候感觉自己胯骨的髋关节也在弹响，吃饭时甚至腮帮也有很明显的弹响。

这些身体的异样让他心有余悸，虽然大多数都不疼甚至对生活没什么影响，可还是让他对自己的健康状况产生了担忧。

其实，并不是所有的弹响都是有害的，弹响分为不伴疼痛的生理性弹响和伴有疼痛的病理性弹响，前者就像我们在影视剧中经常看到里面的武打角色在开打之前总是转转脖子、按按手指关节，并发出“咔咔”声的关节弹响，而后者才是我们应该立刻就医的弹响。

我们的关节为啥会发声

造成关节弹响的原因有以下几种：关节软骨、关节滑膜结构异常；软组织结构异常；关节与软组织摩擦；长时间重复使用等。请听我来为您逐一分解：

颈椎和肩膀弹响 这是得颈椎病、肩周炎、膝关节炎了吗？其实不然，在您没有疼痛发生的弹响时，不需要过多担心，这是正常的关节弹响。

髋关节弹响 一般不伴有疼痛，但是要注意尽量避免重复使用髋关节。如果是舞蹈演员、运动员等特殊职业必须要重复使用髋关节的话，就要进行一系列的肌肉牵拉和力量强化训练了。

颞下颌关节弹响 颞下颌关节紊乱也会造成弹响，这是由于颞下颌关节重复地脱位和复位造成的，严重的情况下还可能导致关节脱位无法复位伴剧烈疼痛。我们应该尽量避免生活中经常啃食硬物及张大口的动作。

手指关节弹响 腱鞘炎也可能会引起手指关节的弹响，由于我们长时间重复地用到某几根手指，让其不停地屈伸，关节可能会发生肿胀、酸痛和疼痛处有硬结的情况，严重的情况下活动关节就会有弹响发生。这种情况一定要及早就医。

弹响也有危险程度分级

其实大多数无痛性弹响都是危险指数很低的，如果我们平时注意养成良好的生活习惯，那么很多高风险的弹响和关节损伤都是可以避免的。

说了这么多，如果我们发生了这些弹响，该如何区分其危险程度呢？让我们来分类对比一下它们的危险指数(危险程度最高五颗星)：

危险程度一颗星：颈椎弹响、肩关节弹响、髋关节弹响、无痛的膝关节弹响；

危险程度三颗星：颞下颌关节弹响；

危险程度五颗星：有痛的膝关节弹响、有硬结和疼痛的手指弹响。

文/侯敬贤 （首都医科大学宣武医院）