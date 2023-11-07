咖啡和碳酸饮料能“吃”空骨头？别焦虑！

“少喝咖啡、别碰碳酸饮料，小心把钙都涮走了，今后骨质疏松……”你有没有被身边人这样关心过？香醇的咖啡、冰凉的碳酸饮料，难道这些“续命水”都要离我们而去吗？别急，没那么夸张。毕竟，离开“量”谈危害是不科学的。最新一期“科学”流言榜不仅对这一“名训”进行了辟谣，还网罗了一批最新的健康流言予以集中打击。

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言 狂犬病潜伏期长达十几年

真相 狂犬病是由狂犬病毒引起的一种人兽共患的急性传染病，死亡率几乎高达100%，严重威胁着动物致伤人员的生命安全和社会安定。

潜伏期长短与病毒的毒力、侵入部位的神经分布等因素相关。病毒数量越多毒力越强，侵入部位神经越丰富、越靠近中枢神经系统，潜伏期越短。

世界卫生组织的研究数据表明，99%的狂犬病毒会在1年内发作，根本等不了十几年。与此同时，狂犬病毒潜伏期以1至3个月者居多，绝大多数病例从感染到发病时间为20-60天，一周以内或1年以上极少。有研究表明，狂犬病的最长潜伏期可以长达6年。

狂犬病毒通常在患病动物咬人后通过唾液进入人体。进入人体后，会在肌肉组织内逗留一段时间，少量复制，然后沿着神经末梢向脊髓和大脑方向前进，大约每天几厘米。最后，病毒抵达脑部大量复制，直接攻击人体的控制中枢，身体出现恐水、怕风等症状。这时，免疫系统已经来不及提供保护了。

流言 动物致伤可用嘴吸血清创

真相 有人认为被动物抓伤、咬伤后，特别是携带狂犬病毒的动物，可以快速用嘴把污血和毒素吸出来，防止感染。

用嘴吸血处理伤口是很危险的行为。狂犬病毒暴露级别并非只取决于皮损程度，而与暴露部位神经数量相关。由于嘴部神经密集且更靠近大脑，较四肢等部位暴露后感染风险更高，因此用嘴清理伤口不可取。

被咬后，第一时间处理伤口自救很重要。去医院前，可采用肥皂水或者流动的清水冲洗。伤口处理得越及时，越容易清除侵入伤口的病毒。若一时找不到肥皂清理，也可用清水进行最基本的冲洗，再及时就医注射疫苗，降低感染狂犬病毒风险。

流言 茶沫和茶膜是农药残留

真相 用热水冲泡茶叶，有时会浮起不少泡沫。一些茶水凉后，表面还可能会形成一层薄膜。有一种说法认为这些茶沫和茶膜都是农药残留，需要撇掉。

其实，茶叶冲泡时产生的泡沫，主要是茶皂素和蛋白质类物质。其中茶皂素又叫作茶皂甙，是一种难溶于水的化合物。从目前的科学研究结果来看，茶皂素具有一定的抗菌作用，且能抑制脂肪的吸收。当然了，一杯茶中所含的茶皂素含量太少，也别指望它们能起到多大的抗菌作用。

至于茶汤是否出现泡沫、泡沫数量的多少，主要取决于茶树品种与成品茶的外形。不同茶树品种茶皂素含量有高有低，茶叶外形也不尽相同，这都可能影响茶沫数量的多寡。

与茶皂素形成的茶沫类似，茶凉以后表面形成的茶膜，主要是由氧化的茶多酚、碳酸钙和其他形式的盐组成的。而水的硬度、pH值、茶浓度和冲泡温度等，都是影响茶膜形成的因素。茶的品种也会影响茶膜的形成。一般红茶更容易形成茶膜，而白茶、黄茶、绿茶或轻度加工的乌龙茶晾凉后基本不会形成茶膜，这是因为红茶相较于其他品种的茶叶，发酵时间较长，氧化程度更高。

目前，我国允许使用的茶叶农药98%都是脂溶性物质，它们并不溶于水，所以不可能形成泡沫或冷却后结成茶膜。同时，目前也没有实验研究证明农药残留与茶膜或茶沫之间存在联系。

流言 咖啡和碳酸饮料导致“骨松”

真相 有一种说法认为咖啡中的草酸会影响钙的吸收，而碳酸饮料中的磷酸会导致钙的流失。因此，喝这两种饮料势必会导致骨质疏松。不过，对于咖啡因和骨质疏松症的关系世界各国仍在持续研究中，尚没有证据显示喝咖啡会直接导致骨质疏松症。

咖啡中的草酸与咖啡因的确与“钙”有一些瓜葛：草酸可能会妨碍钙的吸收，咖啡因则会增加尿钙的流失。不过，问题的关键是量。研究发现，正常人每天适量喝咖啡（比如两杯，含咖啡因200mg左右），并不会比不喝咖啡的人更容易患骨质疏松症。

还有人认为喝碳酸饮料会导致骨质疏松，理由是碳酸饮料中含有磷酸，而过高摄入磷会导致钙流失。其实，磷是人体必需的矿物质，健康成年人每日磷的推荐摄入量为700mg，每100ml碳酸饮料含磷约13mg，只要不是每天喝好几升，是达不到钙质流失的程度的。

流言 “海虾陆养”用猛药吃不得

真相 网上流传“海虾陆养”过程中大量使用了抗生素导致药残超标，在运输过程中为了让虾保持新鲜，还会使用“保鲜保活剂”。因此这样的海虾吃不得。

“海虾陆养”很少用药，不会导致药残超标。海虾的养殖周期一般为3-4个月，目前主要通过两方面来进行病害防控，一是选用健康、抗病能力强的虾苗；二是科学调控养殖水质、底质、溶氧、饲料精准投喂等要素。而投放抗生素会破坏水体平衡，反而容易导致虾的死亡，所以养殖户并没有不规范用药或过量用药的动力。

另外，海虾运输过程中的保鲜主要靠降低水温保活，不使用任何药剂。虾在长途运输过程中，主要靠物理降温，使虾处于一种休眠状态。在运输途中只要确保水中的含氧量和水质清洁，这样即便奔波上千公里，到达目的地后恢复了水温的虾还是会重新苏醒过来的。

流言 长头发会吸收人体更多营养

真相 头发主要由毛囊、毛根和毛干等部分组成。一般所说的“头发”是指头发露出头皮的部分，也就是毛干，其主要成分是角质蛋白，由已经死亡的角质细胞组成，不含神经和血管。死亡的角质细胞没有新陈代谢，因此头发再长也不会额外消耗人体的营养。

唯一需要营养的是头发的毛囊，毛囊每分每秒都在代谢，无论头发长短，健康的毛囊都会按时按量地长出头发。不过，毛囊所吸收的营养占人体营养的比例很小，不会影响人体健康。

流言 硬水洗头会导致脱发

真相 硬水洗头不会导致脱发，但会影响发质。水的硬度是指溶解在水中的盐类物质含量，主要是钙盐与镁盐的含量。硬水是含有较多可溶性钙镁化合物的水，它的pH值偏高，呈碱性。

市面上绝大多数的洗发水也是碱性的。由于皮肤会分泌汗水和脂肪酸，所以头皮呈酸性。当酸性的头皮遇到碱性的硬水和洗发水，会不可避免地受到损伤，头发也因此变得干涩枯燥。长此以往，头发的韧性会逐渐降低。

因此，建议使用弱酸性洗发水，定期清洗热水器和淋浴头，避免因洗发水成分和水垢等因素影响发质。

流言 基因检测能“剧透”孩子天赋

真相 一些广告宣称能通过采集孩子的口腔黏膜细胞样本，用基因技术分析智商、情商等指标，有的放矢地为孩子规划未来。

不过，真相可能会让家长失望。天赋有很多种，但是目前没有任何一个实验和文献研究证明天赋与人类哪些特定的基因有关。因此，这样的检测没有科学依据。

从科学本身来讲，基因决定性状是一个基本的概念，但是基因与基因之间的关系非常复杂。如果一个人带有与某个性状相关的基因位点，但这个基因位点可能与另外很多其他的基因位点相互作用，这些基因之间相互作用的调控网络非常复杂，目前的这些调控网络是没有研究透彻的。

现在的科研人员，对绝大多数基因的功能并不清楚。检测机构说的位点与天赋关联的准确率可以达到99.7%，是没有依据的。

文/本报记者 李洁