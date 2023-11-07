心情差、压力大影响心脏健康

科技日报北京11月6日电 （记者张佳欣）根据将在2023年美国心脏协会科学年会上公布的两项初步研究，心脏和大脑紧密相连，抑郁、焦虑和慢性压力都会增加心脏和大脑并发症的风险。

在两项新研究中，研究人员分析了一个人的心理状态对心脏健康的影响程度。

第一项研究探讨了精神状态影响心脏健康的机制。研究发现，焦虑和抑郁加速了新的心血管疾病风险因素的发展。38%的参与者在随访期间出现了新的心血管危险因素，例如高血压、高胆固醇或Ⅱ型糖尿病。抑郁和焦虑会使心脏病或中风等重大心血管事件的风险增加约35%。具有较高压力遗传倾向的人在较年轻的时候就出现了第一个心血管危险因素（比没有遗传标记的人平均早1.5年）。

在另一项研究中，研究人员探究了累积压力对心脏和大脑健康的影响。在一个月的时间里，研究人员将一般性的日常压力、社会心理压力、经济压力和邻里感受到的压力整合到“累积压力分数”中。在调整了高血压、高胆固醇、吸烟和Ⅱ型糖尿病等风险因素以及收入和教育因素后，研究人员发现，累积的压力增加，可能导致动脉粥样硬化的风险增加22%、总体心血管疾病风险增加20%。得分较高的人还与高血压、超重、缺乏运动和吸烟有关。

分析还表明，持续的压力会通过两种方式增加心脏和大脑健康状况不佳的风险：直接影响身体健康，以及增加不良生活方式（吸烟、久坐等）间接导致心血管健康状况下滑。