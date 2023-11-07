创新科技亮相进博 “先见”计划落地乐城

11月6日，强生全视携手爱尔眼科正式于第六届中国国际进口博览会启动ELITA “先见”计划，宣布双方将在博鳌乐城爱尔眼科医院开展全新一代飞秒激光角膜手术仪ELITA *“先行先试”。作为强生全视联合爱尔眼科打造的“先见”计划中至关重要的一环，ELITA “先见”计划旨在充分利用双方平台优势，在博鳌乐城开展“先行先试”，共同推进新产品、新技术在中国的落地与转化，以造福更多亟需屈光矫正的国内患者。

现场，海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局局长贾宁、爱尔眼科医院集团佳视优视总经理何建红、博鳌乐城爱尔眼科医院CEO杨飞，以及强生全视中国内地及港澳地区副总裁王利平等领导和嘉宾齐聚进博舞台，共同启动ELITA “先见”计划，并为ELITA “先行先试”示范中心落户博鳌乐城爱尔眼科医院开展授牌仪式，标志着全新一代飞秒激光角膜手术仪ELITA 将登陆博鳌乐城爱尔眼科医院，正式开始用于屈光矫正手术，为国内眼科患者带来福音。

据世界卫生组织2018年发布的研究报告显示，中国近视患者人数多达6亿，占总人口数量的近一半。其中，高中生和大学生的近视率均已超过7成，并逐年增加，青少年近视率高居世界第一，小学生的近视率也接近40%。与此同时，因人体的眼球晶状体逐渐硬化、增厚，且眼部肌肉的调节能力减退，导致变焦能力降低形成老花眼。通常，老花眼出现在35岁左右，而52岁左右的发病率就已接近100%。

如今，人们对眼健康的重视程度逐渐提高，对眼科激光手术的需求也在不断攀升。作为强生全视全新推出的高端眼科激光手术设备-ELITA 飞秒激光角膜手术仪，旨在通过创建和移除微透镜来进行无瓣屈光矫正，改变角膜表面曲率，从而矫正患者的屈光度，同时可用于为接受LASIK手术或其他需要对角膜进行基础板层切除术或治疗的患者创建角膜瓣，具有较为广泛的适用性。同时，其创新的SILK术式，不仅将为眼科医生提供更好的操作体验，也将为患者带来更好的术后视觉质量和更快的术后恢复速度。

“相较于传统的角膜屈光手术方法，ELITA 飞秒激光角膜手术仪采用业内首创透镜设计和技术革新，在手术精度、恢复时间和安全性方面都实现了进步。”授牌仪式现场，爱尔眼科集团佳视优视总经理何建红表示：“此次与强生全视携手，共同在进博会这一世界级的舞台开启ELITA ‘先见’计划，希望可以依托强生全视的最新研发成果，充分发挥博鳌乐城爱尔眼科医院作为集团国际临床研究基地的平台优势，借助‘先行先试’政策红利，率先将最新科技成果带来的便利惠及更多的眼科患者。”

“今天，我们非常高兴地看到ELITA 飞秒激光角膜手术仪即将在海南博鳌爱尔眼科医院迎来全新的旅程，希望这款创新产品能够为更多的眼科医生、患者带来激光矫正手术体验的全方位提升，助力角膜屈光技术的突破与飞跃。”强生全视中国内地及港澳地区副总裁王利平表示：“此次携手爱尔眼科医院集团于博鳌乐城启动ELITA ‘先见’计划进行‘先行先试’，是我们持续将新产品引入国内的推进新产品新技术落地转化的重要举措之一。未来，强生全视将继续携手各方力量，加速创新产品在中国的落地，为广大眼科患者提供更优质的眼健康服务，助力实现‘健康中国’的宏伟目标。”

现场，海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局局长贾宁表示：“乐城具有独特的政策优势，强生具有强大的研发能力和产品矩阵，爱尔眼科又兼具高尖端人才与平台优势，相信在乐城先行区管理局、爱尔眼科全集团和强生等合作伙伴的大力关心和支持下，博鳌乐城爱尔眼科医院一定会引全球领先之产品、领眼科创新之鳌头，早日实现眼科医疗技术、设备、药品与国际先进水平‘三同步’。”（远帆）