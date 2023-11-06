研学旅行走样变味、早教机构问题重重……中消协点名这些现象

人民网北京11月6日电 （记者孙红丽）11月6日，中国消费者协会发布《2023年第三季度全国消协组织受理投诉情况分析——服务领域投诉情况专题报告》显示，2023年三季度全国消协组织共受理消费者投诉328884件，解决278659件，投诉解决率84.73%，为消费者挽回经济损失35320万元。其中，因经营者有欺诈行为得到加倍赔偿的投诉4664件，加倍赔偿金额117万元。接待消费者来访和咨询25万人次。

根据投诉性质，售后服务问题占37.42%，合同问题占21.76%，质量问题占20.18%，价格问题占4.65%，虚假宣传问题占4.09%，安全问题占3.47%，假冒问题占1.24%，人格尊严问题占0.94%，计量问题占0.72%，其他问题占5.53%。

根据2023年三季度商品大类投诉数据，家用电子电器类、日用商品类、食品类、服装鞋帽类和交通工具类投诉量居前五位。其中，日用商品类、服装鞋帽类投诉比重上升较多。交通工具类投诉比重下降较多。

在具体服务投诉中，投诉量居前五位的分别为经营性互联网服务、餐饮服务、培训服务、住宿服务、美容美发服务。与2022年三季度相比，交通运输和放映、演出服务进入服务类投诉前十。其中放映、演出服务同比增长较高，达216.23%，移动电话服务同比下降较多。

另外，从三季度投诉热点情况看，投诉较多的问题主要聚焦在：

研学旅行走样变味。由于目前缺乏有效的监管，研学旅行频频出现货不对板、游而不学、质次价高等问题。主要表现在以下几个方面：一是活动行程与合同约定不一致。二是研学机构傍“名校”误导消费者。三是研学服务质价不符。

早教机构问题重重。消费者投诉的主要问题有：一是早教机构单方面更改培训地点。二是早教机构长时间拖欠退款。三是早教机构跑路前促销。四是早教机构贩卖概念虚假营销。

电信行业痛点未除。相关问题主要有：一是诱导消费者升级套餐。二是套餐升级容易降级难。三是业务开通容易取消难。四是购买流量包后仍被限速。

物业服务体验不佳。相关领域消费者投诉主要问题有以下几个方面：一是装修押金不退还。二是物业服务不“达标”。三是停车费过高。四是物业公司更换难。

民航投诉增幅明显。从消费者投诉看，民航领域相关经营主体不落实法律规定，侵害消费者合法权益的情况时有发生。一是航空公司变更机型不担责。二是飞机延误原因不透明，消费者知情权受损。三是第三方售票平台擅自退票赚差价。四是不公平格式条款问题突出。

中介投诉热度不减。房屋、留学、婚恋等中介领域长期存在着一些不规范、不诚信、不透明的问题，给消费者带来了不少困扰和损失。一是留学中介退费难。二是婚恋中介信息审核不严。三是房屋中介领域顽疾难除。

家庭维修“坑”多难避。家庭维修行业一直是消费者投诉的热点之一，消费者投诉问题主要有以下几个方面：一是巧立名目乱收费问题突出。二是小病大修无病乱修。三是用二手零部件冒充新部件。四是搜索引擎“山寨”维修、黑维修泛滥。