关注公众健康管理 第三届“人民健康之星”科普行动走进石家庄

为进一步提高慢病知识普及率，11月3日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、益丰新兴药房共同参与的第三届“人民健康之星”科普行动走进位于河北省石家庄市的河北老年大学。

科普行动现场，河北老年大学副校长赵文华就慢病科普的重要性分享了自己的观点：“让大众关注、了解、重视慢病，掌握健康科普知识，学会在日常生活中科学防治慢病，将慢病预防与健康管理的关口前移，主动为自身健康负责具有重要意义。”

“预防先行”是实现高质量健康管理的关键。现场，河北省人民医院主任医师李刚围绕“心脑血管疾病的防治”进行科普讲座，从心脑血管疾病发病原因、表现特点和防治等多个角度进行讲解，并针对中老年群体慢病防治相关问题答疑释惑。

秋冬之交，天气多变，心脑血管疾病进入高发期。李刚提示：“心脑血管疾病的高发人群，要对自己所患疾病有充分认识，避免思想上的‘轻敌’。”他建议，中老年要重视和了解天气情况，及时收听气象预报，以便能随时增减衣物，如果发病一定要及时就医。

连锁药店作为百姓健康的守护者之一，应积极履行社会责任，普及慢病防治知识，提升患者慢病管理能力。据益丰新兴药房总经理刘超介绍，益丰新兴药房发挥连锁门店的优势，结合线上线下的渠道，主动开展检测、健康科普等形式的宣传活动，促进大众健康素养的提升，为更多人送去了健康。“引导激励广大老年朋友了解掌握科学的医疗养生知识，践行健康的生活方式，降低慢性病的发病率，已成为国家相关部门和医药行业同仁的共同责任。”刘超说。

普及慢病防治知识，提升患者慢病管理能力，促进大众做好慢病预防，已成为提高人民健康水平的重要方式。以岭药业项目负责人任计辉说：“以岭药业将继续助力‘人民健康之星’科普行动全面围绕慢病人群展开，传播健康知识，普及具有中医特色的慢病防治理念，挖掘、分享优秀的慢病管理案例，帮助更多慢病患者学习优秀的慢病管理经验。”

11月5日至6日上午，石家庄市益丰新兴爱生店、新兴水源店、新兴望桂店、新兴圣康店四家门店的健康咨询服务点同时开放。心血管内科、神经内科等科室的多位专家为患者提供了慢病筛查、老年常见疾病咨询等健康服务，旨在提高慢病知晓率、治疗率、控制率。

据了解，第三届“人民健康之星”科普行动将持续以线上线下相结合的方式，联动全国30个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店展开，面向药剂师、药店会员以及普通大众开展，以科普讲座、健康咨询、健康达人秀等多种方式，在全国范围引导、激励更多人了解掌握健康科普知识，践行健康生活方式，让更多的慢病患者收获慢病管理经验，提升慢病患者生活质量。（王玮）