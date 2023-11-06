直播预告：“吃不好 咽不下”的食管癌 应该如何治疗？

食管癌是世界范围内常见的消化道恶性肿瘤，却也是一种隐匿又凶险的疾病，因其早期并无明显症状，所以很多食管癌患者在确诊时已发展为中晚期。食管癌的发病年龄大多在40岁以上，合理有效的治疗方法和术后管理对于患者的健康生活十分重要。如何选择适合的治疗方法？怎样将新辅助治疗应用于食管癌治疗？

11月7日15:00至16:00，“人民好医生”客户端将邀请哈尔滨医科大学附属肿瘤医院胸外食管科主任马建群来到演播室，就食管癌治疗和预防等内容进行分享，欢迎您收看。

嘉宾简介：

马建群，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院胸外科食管纵隔病房主任，主任医师，教授，博士研究生导师。

中国抗癌协会纵隔肿瘤专业委员会常务委员，中国抗癌协会食管癌专业委员会常务委员，中国临床肿瘤学会（CSCO）纵隔肿瘤专家委员会常务委员，中国临床肿瘤学会（CSCO）食管癌专家委员会常务委员，国际食管疾病学会中国分会理事，《中国肺癌杂志》第五届编辑委员会编委，AME出版社纵隔杂志编委，全国食管癌临床研究中心黑龙江省分中心主任，黑龙江省抗癌协会理事，黑龙江省食管癌纵隔肿瘤专科联盟主任，黑龙江省医学会食管癌专业委员会主任委员，黑龙江省抗癌协会食管癌专业委员会主任委员

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