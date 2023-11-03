刘瀚旻：警惕肺炎支原体感染重症风险 雾化治疗需规范操作

秋冬季节是很多呼吸道传染病的多发季节，最近支原体肺炎频上热搜。什么是肺炎支原体？孩子感染了肺炎支原体有哪些治疗方式？四川大学华西第二医院院长刘瀚旻在接受采访时表示，肺炎支原体感染属于自限性疾病，家长需关注孩子感染表征，重症需格外警惕，雾化作为较为便捷的治疗方式，在家操作需注意用药规范。

自限性疾病 这些人群需警惕

什么是肺炎支原体？为什么今年以来肺炎支原体感染引起大家的强烈关注？刘瀚旻介绍，细菌、病菌、支原体都属于通过呼吸道进入人体感染的病原微生物。其中，病毒需要在进入人体后依赖人体细胞进行生存和繁殖，而支原体则不需要依赖细胞就可以生存和繁殖，这是二者之间的最大区别。肺炎支原体是儿童时期常见的呼吸道上皮细胞感染疾病，但大部分肺炎支原体在人体内感染属于自限性疾病，五至七天就可慢慢恢复。但近几年，肺炎支原体越来越多开始出现重症的情况，也逐渐引起了医生和家长的关注。

“我们每天每时都会与不同微生物打交道，在气道内机体也会与不同种类的病原微生物进行博弈，出现感染也是正常现象，家长不要过于担心。”刘瀚旻说，肺炎支原体主要通过飞沫传播，咳嗽、打喷嚏都可将病毒支原体传播到空气中，尤其在当前肺炎支原体肺炎流行季节，在比较密集的人群中一定要注意戴口罩，保持家里清洁，经常通风，尽量减少到公共密集区域。目前看来，肺炎支原体微生物的毒力并没有太大，但是引发重症的原因大部分是因为自身免疫状态，尤其是对于既往存在机体免疫缺陷、早期器官结构或者功能异常，如早产、先天性心脏病的孩子需要格外关注。

关注感染表征 轻症重症需区分

肺炎支原体核酸、实验室指标、影像学检查都是肺炎支原体感染常见的诊断方法。刘瀚旻提出，是否确诊为肺炎支原体感染需要医生结合临床检查结果进行分析，家长需要了解肺炎支原体肺炎的相关临床症状与并发症，在孩子出现相关症状时及时就医。

“咳嗽是肺炎支原体感染后首先表现出的生理反应。”刘瀚旻说，除咳嗽外，肺炎支原体感染在全身的表现为发烧，持续时间大概一周，根据病情不同，发热程度和维持时间也不完全一样。“并不是说诊断为肺炎就必须住院，如果孩子情况良好，没有缺氧表现是可以在家做短期观察，但当孩子肺炎情况偏重，呼吸明显增快，口唇发乌，精神状况不好时，最好住院治疗。”刘瀚旻说，如果孩子出现了感染表征，最好待在家里注意休息，多喝水，遵医嘱。如果确诊肺炎支原体感染，可以用一些口服药物来进行治疗。

雾化治疗更快捷 用药操作要规范

雾化治疗是临床治疗呼吸系统疾病的方法之一，刘瀚旻介绍，肺炎支原体肺炎的主要症状是咳嗽咳痰，雾化吸入治疗不仅可以解除支气管痉挛，还能使痰液稀释，易于排出。雾化手段可以直接针对呼吸道进行给药，是较为高效、快捷的给药模式，儿科呼吸系统疾病都可以进行雾化治疗。雾化吸入治疗能够直接作用在患者病变部位，在病灶部位的用药浓度较高，具有临床用药剂量小、药物起效快和临床不良反应少等优点，特别是在儿科上呼吸道感染、支气管炎、毛细血管炎、哮喘、肺炎等的治疗中使用广泛。

刘瀚旻表示，如果家里有雾化机是可以在家进行雾化治疗的，但要遵循雾化用药规范，家长需要向护士进行咨询，按照家庭雾化要求进行操作。“尤其要注意雾化机中的参数设置，一般来说，雾化机需要将液体雾化至10微米以下的雾化机是符合在家雾化标准的，其中5微米左右的颗粒是最为合适的”。（周璨晨）