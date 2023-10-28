儿童支原体肺炎高发 如何做好居家护理？

近期，各地肺炎支原体感染高发，儿童感染病例明显增多。支原体肺炎的症状有哪些？孩子一旦确诊支原体肺炎，家长该如何护理？

专家介绍，肺炎支原体是一种介于病毒和细菌之间的病原体，具有一定的传染性。肺炎支原体感染每个季节都会发生，与往年相比，今年的肺炎支原体感染有两个特点：一是今年出现了感染小高峰，二是感染人群呈现低龄化特点，以北京市朝阳医院为例，目前肺炎支原体感染的成年患者极少，绝大多数患者为5岁以上儿童和青少年。

及时接受治疗 不易发生重症风险

孩子出现哪些情况需及时就医？专家表示，肺炎支原体感染并非疑难杂症，且具有自限性，成年人感染后症状较轻，儿童的免疫系统尚未健全，相比成年人，感染肺炎支原体后症状较重，一般以发热、咳嗽等为主，咳嗽比较剧烈。如果儿童青少年出现持续咳嗽、高烧不退、打蔫等症状，家长要及时带孩子前往医院就诊，尽快查明病因，如果患儿及时接受治疗，则不易发生重症风险。

北京市呼吸疾病研究所所长 首都医科大学附属北京朝阳医院副院长 童朝晖：一般来讲就是说像儿童或者是老人，还有一些免疫抑制人群，平时身体不太好，基础病比较多的，通常出现肺炎可能会到重症就住院了。但是轻的一些支原体肺炎往往还有一定的自限性。

通常无后遗症 近期再次感染概率低

孩子确诊支原体肺炎，如何做好居家护理？儿童一旦感染支原体肺炎，大环内酯类抗菌药，是首选治疗药物。但儿童对大环内酯类药物，容易产生耐药性。专家介绍，肺炎支原体感染患者经治疗后，如呼吸道症状完全消失3天以上，可停用抗菌药物。痊愈后，一般不会产生后遗症，近期再次发生感染的可能性小。在康复阶段，儿童应注意加强营养，多吃高蛋白饮食，保证充足睡眠，适当进行户外锻炼，但不宜剧烈运动。

北京市呼吸疾病研究所所长 首都医科大学附属北京朝阳医院副院长 童朝晖：对于儿童来讲，主要选择还是大环内酯类，比方说，它含有这几种阿奇霉素、红霉素、克拉霉素等，那么疗程一般来讲，应该说在10天左右，有的效果差一点的可能会到两周。

养成良好的卫生习惯能有效避免感染

支原体肺炎能提前预防吗？专家表示，虽然目前没有专门预防肺炎支原体感染的疫苗，但养成良好的卫生习惯对避免感染很重要。孩子应尽量避免到人群密集和通风不良的公共场所，必要时戴好口罩。咳嗽、打喷嚏时使用纸巾捂住口鼻，注意手卫生和消毒；同时，注意室内通风，也要注意保暖。