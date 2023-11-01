国家药监局：将推动大包装规格药品在医疗机构使用

人民网北京11月1日电 （记者孙红丽）针对全国政协委员提出的《关于为医疗机构提供大包装药品的提案》，国家药监局官网日前公开相关答复指出，下一步，国家药监局将会同相关部门充分听取持有人和医疗机构等多方意见，在保障药品质量的前提下，加强药品过度包装治理，积极鼓励持有人根据医疗机构需求提供大包装规格药品，推动大包装规格药品在医疗机构的使用，提高患者用药的安全性、经济性。

据介绍，2022年国务院办公厅印发《关于进一步加强商品过度包装治理的通知》，提出引导医疗机构针对门诊、住院、慢性病等不同场景和类型提出药品包装规格需求。引导药品生产者优化药品包装规格。

另外，国家药监局一直高度重视药品包装及包装规格的规范与管理。一是强化药品包装管理体系建设。二是优化药品上市后变更管理制度。三是加强对直接接触药品的包装材料和容器的监管。

生态环境部为推动依法治理过度包装，减少药品包装材料使用，防治药品包材丢弃产生的环境污染，牵头配合全国人大常委会修订《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。

国家卫生健康委积极推进药品大包装在医疗机构的使用，鼓励医疗机构立足于满足住院患者需求，明确提出包装规格需求，积极采购大包装药品。通过扩大大包装药品临床需求，引导企业变更包装规格，便于医疗机构开展药品分剂量工作，向住院患者提供单剂量或日剂量调配药品。

国家医保局在药品价格管理和集中采购中，积极鼓励医药企业推广使用大包装药品，有效节约药品包材成本，以减少不必要的浪费。国家医保局对纳入医保目录内药品，按通用名管理，不区分厂家，不区分包装和规格。不同上市包装规格的药品都在支付范围内。