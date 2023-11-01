流感感染率在儿童中最高 专家建议尽快接种流感疫苗

随着秋冬季到来，多地流感病例逐渐增多，中国国家流感中心发布的监测周报显示，10月16日-22日，南方省份流感病毒检测阳性率持续上升，北方个别省份流感活动略有上升。

流感在儿童中的感染情况如何？预防流感，家长应该怎么做？就有关情况，记者采访了湖南省人民医院儿童医学中心主任钟礼立。

儿童较成人更易受到流感侵袭

钟礼立表示，流行性感冒简称流感，与通常所说的感冒不同，它特指流感病毒引起的对人类健康危害严重的急性呼吸道传染病。

患儿在医院候诊。图片由湖南省人民医院提供

“与普通感冒相比，流感的症状较重，且相较于其他人群，儿童的感染率最高。”钟礼立说，流感主要表现为发热、头痛、全身不适，体温可达39-40℃，儿童的发热程度通常高于成人。

中疾控发布的相关信息显示，在不同国家开展的基于家庭和社区的研究表明，大约20%-40%有症状的儿童可出现流感样症状（发热，伴咳嗽或咽痛），而多达一半有症状的人可出现急性上呼吸道症状。

“学校、托幼机构为集体场所，儿童在集体场所中聚集、接触密切，而儿童呼吸道较成人发育没那么健全，自身免疫系统处于发育状态，易受到流感侵袭，一旦有流感病例，很容易导致疾病传播。”钟礼立说。

儿童是重症流感的高危人群

“孩子已经连续高烧2天了，吃点药压下去，药效一过又烧起来，全家轮流照顾不敢合眼。”一位前来就诊的4岁男孩妈妈焦急地说。

钟礼立介绍，现在这种情况在门诊比较普遍，一个孩子生病，至少需要一位家长陪同，年龄小的孩子，可能需要两位甚至更多家长照顾，付出的费用、时间、精力等成本远高于成人。

“儿童不仅是流感的易感人群，也是重症流感的高危人群。5岁以下的孩子更易出现严重并发症，家长一定要高度重视。”钟礼立说，流感起病急，部分患者因出现肺炎等并发症或基础疾病加重，易发展成重症流感病例，少数危重症病例病情进展快，可因急性呼吸窘迫综合征（ARDS）、急性坏死性脑病或塑型支气管等并发症而死亡。

她表示，早诊断、尽早抗病毒治疗是重症病例救治的关键。目前正是支原体肺炎流行叠加流感季，检测、监测病例，分流病人，减少交叉感染也十分重要。

钟礼立特别提醒家长，当孩子出现突然发热，特别是高热、全身症状重、肌痛等症状，有流感样患者接触史时，应尽早至医院完善相关检查及治疗。对重症患儿积极治疗原发病（如先天性心脏病、哮喘等慢性肺疾病、肾病综合征及先天性免疫缺陷等基础疾病），防治并发症，并进行有效的器官功能支持。

专家：接种流感疫苗可降低感染风险

儿童作为感染流感病毒的高风险人群，接种流感疫苗不仅可以降低自身感染、发病和重症的风险，还可以减少其他家庭成员的感染风险。

就流感疫苗预防接种事宜，中疾控在2022年版指南的基础上形成了《中国流感疫苗预防接种技术指南（2023-2024）》。新版指南明确，建议所有≥6月龄且无接种禁忌的人都应接种流感疫苗。优先推荐包括医务人员、60岁及以上的老年人、罹患一种或多种慢性病人群、 6-59月龄儿童及6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员等重点和高风险人群及时接种。

针对6月龄以下婴儿无法接种流感疫苗的情况，钟礼立表示，小年龄组儿童感染流感后出现重症的风险高，所以建议家庭成员和看护人员也应尽快接种疫苗，减少感染风险，进而间接对6月龄以下的婴儿提供保护。此外，对于有哮喘等慢性肺疾病、肾病综合征及先天性免疫缺陷等基础疾病的孩子，并不是不能接种疫苗，可以经医生评估后进行疫苗接种。

考虑到流感主要是呼吸道飞沫传播，还可经口腔、鼻腔黏膜等直接或间接接触传播，钟礼立提醒公众要做好流感预防，包括勤洗手、必要时戴口罩，打喷嚏或咳嗽时应用手帕或纸巾掩住口鼻，避免飞沫感染他人，流感季尽量减少到人员聚集的地方等。同时，日常生活中要注意均衡营养、适量运动、充足睡眠，增强孩子的免疫力，提高抗病能力，家中注意开窗通风，保持空气流通。（乔业琼、实习生胡海月）